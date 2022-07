Papież w Kanadzie. Spotkania z rdzenną ludnością w poniedziałek

Papież odwiedzi w poniedziałek tereny rdzennych mieszkańców Kanady - Metysów oraz Innuitów. Po raz pierwszy podczas tej pielgrzymki wygłosi skierowane do nich przemówienie. W niedzielę Franciszek przybył do Edmonton.

Spotkania z rdzenną ludnością są głównym celem papieskiej wizyty w Kanadzie . Jej intensywny program został też dostosowany do sił 85-letniego Franciszka , który od kilku miesięcy ma poważne problemy z kolanem, uniemożliwiające mu normalne poruszanie. Już od razu po przylocie do Edmonton w niedzielę skorzystał z wózka inwalidzkiego w drodze z samolotu do hangaru, w którym odbyła się ceremonia powitania.

W jej trakcie papież został powitany przez delegację wspólnot rdzennych mieszkańców w tradycyjnych strojach. Żonę jednego z przywódców tej społeczności pocałował w rękę, co było pierwszym sugestywnym gestem wizyty, którą papież nazwał "pielgrzymką pokutną". To podróż do grup rdzennej ludności, którą w przeszłości spotkały krzywdy z powodu polityki przymusowej asymilacji. Doznały ich także dzieci, wysyłane do szkół, których celem było oderwanie ich od rodzinnych i wspólnotowych tradycji oraz języka.