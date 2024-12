W transmitowanym na cały świat orędziu wygłoszonym z centralnego balkonu bazyliki Świętego Piotra w południe w Boże Narodzenie papież powiedział: - Niech zamilknie broń na udręczonej Ukrainie . Niech nie zabraknie odwagi, aby otworzyć drzwi do negocjacji i gestów dialogu i spotkania, żeby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.

Papież Franciszek o kryzysach w krajach Afryki

Podkreślił, że kryzys humanitarny, który dotyka ludność jest spowodowany głównie konfliktami zbrojnymi i plagą terroryzmu, a "pogłębiają go niszczycielskie następstwa zmian klimatycznych, skutkujące utratą życia i przesiedleniem milionów ludzi".

Apelował o pokój, zgodę i braterstwo w krajach Rogu Afryki, a do wspólnoty międzynarodowej o ułatwienie dostępu do pomocy humanitarnej dla ludności Sudanu .

Libijczyków zachęcił do pojednania narodowego.

"Zburzenie wszystkich murów podziału"

Następnie powiedział: - Niech Dzieciątko Jezus natchnie władze polityczne i wszystkich ludzi dobrej woli na kontynencie amerykańskim, do jak najszybszego znalezienia skutecznych rozwiązań, w prawdzie i w sprawiedliwości, w celu wspierania harmonii społecznej, zwłaszcza na Haiti, w Wenezueli, Kolumbii i Nikaragui. Franciszek wyraził pragnienie, by rozpoczęty w Wigilię Rok Święty stał się okazją do "zburzenia wszystkich murów podziału: ideologicznych, które tak często naznaczają życie polityczne, i fizycznych".