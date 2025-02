We wtorkowym liście otwartym do biskupów ze Stanów Zjednoczonych papież Franciszek skrytykował politykę migracyjną Donalda Trumpa, który zdecydował o masowych deportacjach osób przebywających w kraju nielegalnie. Głowa kościoła katolickiego stwierdziła, że nie można tego zaakceptować.

List papieża Franciszka o deportacjach

Franciszek zaznaczył, że "należy uznać prawo narodu do tego, by się bronić i chronić wspólnoty przed tymi, którzy dopuścili się przemocy i popełnili poważne przestępstwa będąc w kraju lub przed przyjazdem do niego". Zaapelował jednak, by nie ulegać "narracji, która dyskryminuje i wywołuje niepotrzebne cierpienie naszych braci i sióstr - migrantów i uchodźców".