"Powrócił do domu Ojca". Tak Watykan ogłosił śmierć papieża

Tak Watykan poinformował o śmierci papieża Franciszka

Rano w Poniedziałek Wielkanocny Watykan ogłosił wiadomość o śmierci papieża Franciszka. - O godzinie 7.35 dziś rano biskup Rzymu Franciszek powrócił do domu Ojca - przekazał kardynał Kevin Farrell na nagraniu, które opublikowała Stolica Apostolska.

Franciszek zmarł w poniedziałek rano, o czym poinformował kardynał Kevin Farrell w komunikacie podanym przez watykańskie biuro prasowe. Papież miał 88 lat.

- Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem serca przekazuję, że nasz umiłowany ojciec święty Franciszek powrócił dziś rano do domu Ojca - powiedział Farrell, który pełni funkcję kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego. To on teraz, w okresie wakansu, przejmie kluczowe obowiązki administracyjne w Watykanie.

- Odszedł w pokoju, po latach wiernej służby Ewangelii, niosąc światu miłość, prostotę i nadzieję. Był głosem ubogich, sumieniem dla potężnych i świadkiem Chrystusa w naszych czasach. Dziękujemy Bogu za dar jego życia i powierzamy jego duszę nieskończonemu miłosierdziu Trójjedynego Boga - powiedział Farrell.

Informację o śmierci papieża podał kardynał kamerling Kościoła Kevin Farrell