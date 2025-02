Przebywający w Panamie sekretarz stanu USA Marco Rubio osobiście obserwował w poniedziałek start samolotu deportacyjnego do Kolumbii. Na pokładzie były 43 osoby - 32 mężczyzn i 11 kobiet.

Podczas drugiego i ostatniego dnia pobytu w Panamie Rubio udał się na miejscowe lotnisko, skąd odlatywał do Kolumbii samolot z nielegalnymi migrantami, którzy przekroczyli oddzielający kraje przesmyk Darien, po czym zostali zatrzymani w Panamie.

Marco Rubio obserwował wylot do Kolumbii samolotu deportacyjnego

Marco Rubio obserwował wylot do Kolumbii samolotu deportacyjnego BIENVENIDO VELASCO/PAP/EPA

Po starcie samolotu Rubio spotkał się z reporterami, którym powiedział, że takie deportacje to wyraźny sygnał odstraszający i przypomniał, że Stany Zjednoczone udzieliły Panamie pomocy finansowej w wysokości prawie 2,7 miliona dolarów na walkę z nielegalną migracją.

- Masowa migracja to jedna z największych tragedii współczesnej ery - powiedział. - Ma ona wpływ na kraje na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób, które uczestniczą w masowej migracji, to często ofiary przestępstw, a to nie jest dobre dla nikogo - dodał.