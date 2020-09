Furgonetka wpadła do rowu i zapaliła się. Zginęło 13 osób, w tym troje dzieci

Na południu Pakistanu 13 osób zginęło w wypadku furgonetki. W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie prowadzącej do portowego miasta Karaczi pojazd wywrócił się i zapalił. Do ustalenia tożsamości ofiar potrzebne będą testy DNA.

Furgonetka jadąca autostradą do Karaczi na południu Pakistanu wpadła do rowu, gdy uderzył w nią - jak to określono - "obiekt" z innego pojazdu. Ze zbiornika wyciekło paliwo i samochód stanął w płomieniach - wyjaśniła policja.