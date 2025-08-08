Logo strona główna
Świat

Wyłączono sieć komórkową na obszarze większym od Polski 

pakistan panorama miasto shutterstock_1288698400
Islamabad, stolica Pakistanu
Źródło: Reuters Archive
Pakistan zawiesza na trzy tygodnie usługi telefoniczne i internetowe w Beludżystanie. Jak wyjaśniają władze, krok ten ma wspomóc je w zwalczaniu separatystycznych terrorystów na terenie tej największej prowincji kraju.
Kluczowe fakty:
  • Beludżystan ma powierzchnię 347 tys. kilometrów kwadratowych, czyli większą niż Polska i nieco mniejszą niż Niemcy. Mieszka w nim prawie 15 milionów osób.
  • Ataki separatystów nasiliły się w ostatnich miesiącach.
  • Ataki w Beludżystanie mają związek m.in. z realizowanymi tam chińskimi inwestycjami.

W wydanym w środę zarządzeniu, do którego dotarła agencja Reutera, rząd w Islamabadzie poinformował, że usługi telefoniczne zostaną zawieszone w całym Beludżystanie do końca miesiąca ze względu na sytuację w zakresie porządku publicznego. - Usługi zostały zawieszone, ponieważ bojownicy wykorzystują je do koordynacji działań i wymiany informacji - powiedział w piątek rzecznik rządu Beludżystanu Shahid Rind.

O jakich bojownikach mowa? Separatystyczni rebelianci, na czele z Armią Wyzwolenia Beludżystanu (BLA), domagają się większego udziału w zyskach z bogatych zasobów surowców mineralnych prowincji. W ostatnich miesiącach nasilili oni ataki, w szczególności na pakistańskie siły zbrojne, które w oparciu o dane wywiadowcze rozpoczęły kontrofensywę - przekazał Reuters.

Ograniczenia na obszarze większym od Polski

Ograniczenia wdrożone przez władze dotkną jednak ogromnego terytorium i wielkiej liczby ludzi. Według miejscowych urzędników Beludżystan zamieszkuje prawie 15 milionów ludzi, w tym 8,5 mln abonentów telefonii komórkowej. Granicząca z Afganistanem i Iranem prowincja zajmuje zaś powierzchnię aż 347 tys. kilometrów kwadratowych, czyli większą niż Polska i niewiele tylko mniejszą niż Niemcy.

Niepokoje w największej prowincji Pakistanu to żadna nowość. W ostatnich latach sytuacja bezpieczeństwa się jednak pogorszyła, odkąd w Beludżystanie realizowane są liczne chińskie projekty infrastrukturalne w ramach projektu "Jeden pas i jedna droga". Nim terroryści zaczęli przeprowadzać ataki na oficerów, atakowali m.in. niżej postawionych przedstawicieli armii i obywateli Chin.

Kolejny taki atak miał miejsce we wtorek, gdy - jak informowało wojsko - w wyniku wybuchu bomby podłożonej przy drodze zginął oficer oraz dwóch żołnierzy. Do ataku na pojazd przyznała się Armia Wyzwolenia Beludżystanu, najsilniejsza spośród separatystycznych grup w tym regionie. W ostatnich tygodniach przyznała się ona również do kilku innych ataków na wysokich rangą oficerów.

Kweta, stolica Beludżystanu
Kweta, stolica Beludżystanu
Źródło: Mohammad Karimi/Shutterstock

Pekin inwestuje w Pakistanie

W ramach Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego (CPEC) Pekin zrealizował już na terytorium Pakistanu inwestycje warte dziesiątki miliardów dolarów. W ramach "Jednego pasa i jednej drogi" dokonano m.in. ogromnej rozbudowy portu w Gwadarze, zamieniając go z lokalnego ośrodka w port zdolny do przyjmowania ogromnych jednostek cywilnych i wojskowych. O przejęciu kontroli nad tym strategicznym pakistańskim portem przez jedną z chińskich firm na początku 2013 roku informował szef pakistańskiego resortu informacji.

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: Reuters, The New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Mohammad Karimi/Shutterstock

