Poprawka, przyjęta większością 2/3 głosów pakistańskich parlamentarzystów, przewiduje, że każdy oficer awansowany na stopień marszałka polowego, marszałka sił powietrznych lub admirała floty dożywotnio zachowa zarówno swój stopień, jak i związane z nim przywileje oraz będzie objęty immunitetem od postępowań karnych.
Na nowej poprawce skorzysta również prezydent Asif Ali Zardari. Był on wielokrotnie oskarżany o korupcję, ale postępowania były zawieszane. W przypadku prezydenta immunitet nie będzie obowiązywać, jeśli później obejmie on inny urząd publiczny.
Wcześniej immunitet był zarezerwowany wyłącznie dla głowy państwa.
Opozycja mówi o "głęboko niedemokratycznej" zmianie
Deputowani partii opozycyjnych, na czele z Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), w ostatnich dniach demonstracyjnie podarli egzemplarze tekstu poprawki podczas jej czytań w parlamencie.
Sekretarz generalny PTI Salam Akram Raja w rozmowie z agencją AFP określił zmianę w konstytucji jako "głęboko niedemokratyczną".
W ostatnich dniach parlament Pakistanu zatwierdził też inną poprawkę do konstytucji, poszerzającą uprawnienia dowódcy armii kosztem kompetencji Sądu Najwyższego. Krytycy tych rozwiązań alarmują, że w ich wyniku wojsko i rządząca koalicja skupią w swoich rękach całą władzę.
