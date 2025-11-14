Arabia Saudyjska i Pakistan zawarły pakt obronny Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poprawka, przyjęta większością 2/3 głosów pakistańskich parlamentarzystów, przewiduje, że każdy oficer awansowany na stopień marszałka polowego, marszałka sił powietrznych lub admirała floty dożywotnio zachowa zarówno swój stopień, jak i związane z nim przywileje oraz będzie objęty immunitetem od postępowań karnych.

Na nowej poprawce skorzysta również prezydent Asif Ali Zardari. Był on wielokrotnie oskarżany o korupcję, ale postępowania były zawieszane. W przypadku prezydenta immunitet nie będzie obowiązywać, jeśli później obejmie on inny urząd publiczny.

Prezydent i dowódca armii Pakistanu z dożywotnim immunitetem Źródło: PID HANDOUT/PAP/EPA

Wcześniej immunitet był zarezerwowany wyłącznie dla głowy państwa.

Opozycja mówi o "głęboko niedemokratycznej" zmianie

Deputowani partii opozycyjnych, na czele z Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), w ostatnich dniach demonstracyjnie podarli egzemplarze tekstu poprawki podczas jej czytań w parlamencie.

Sekretarz generalny PTI Salam Akram Raja w rozmowie z agencją AFP określił zmianę w konstytucji jako "głęboko niedemokratyczną".

W ostatnich dniach parlament Pakistanu zatwierdził też inną poprawkę do konstytucji, poszerzającą uprawnienia dowódcy armii kosztem kompetencji Sądu Najwyższego. Krytycy tych rozwiązań alarmują, że w ich wyniku wojsko i rządząca koalicja skupią w swoich rękach całą władzę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD