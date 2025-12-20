Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Były premier i jego żona skazani na kolejne kary więzienia

GettyImages-1258394879
Były premier Pakistanu Imran Khan
Źródło: Reuters
Były premier Pakistanu Imran Khan i jego żona zostali skazani na 17 lat więzienia. Chodzi o sprawę korupcyjną związaną z zakupem luksusowych prezentów. Oboje odbywają już kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa.

Imran Khan i jego żona Bushra Bibi zostali uznani za winnych naruszenia pakistańskich przepisów dotyczących prezentów państwowych. Jak opisuje BBC, chodzi o sprawę luksusowego zestawu biżuterii jaką Bibi otrzymała od księcia Mohammeda bin Salmana, następcy tronu Arabii Saudyjskiej, podczas wizyty państwowej w 2021 roku.

Zgodnie z pakistańskimi przepisami dotyczącymi prezentów państwowych, przedmioty trafiają do skarbu państwa, ale politycy mogą je odkupić. Khanowi zarzucono, że poprosił prywatną firmę o zaniżenie wartości zestawu biżuterii, po czym odkupił go po znacznie niższej cenie.

Imran Khan
Imran Khan
Źródło: Getty Images/Bloomberg

Pakistański sąd skazał byłego premiera i jego żonę na 10 lat więzienia na mocy pakistańskiego kodeksu karnego za nadużycie zaufania oraz na kolejne siedem lat na mocy przepisów antykorupcyjnych - podał Reuters. Według BBC Khan i jego żona zostali też ukarani grzywną w wysokości ponad 16 milionów rupii pakistańskich (ponad 200 tysięcy złotych).

Khan i Bibi odbywają już kary więzienia w związku z wcześniejszymi wyrokami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były premier i jego żona skazani za bezprawne małżeństwo

Były premier przebywa za kratami od sierpnia 2023 roku. Pakistański minister informacji Attaullah Tarar przekazał, że odbywanie nowego wyroku Khan rozpocznie po upływie kary 14 lat pozbawienia wolności w innej sprawie o korupcję.

Khan określił zarzuty jako motywowane politycznie. Jego prawnik Salman Safdar poinformował BBC, że obrona planuje zaskarżyć wyrok do Sądu Najwyższego. Mówił też, że Khan i jego żona nie byli obecni na rozprawie. Z kolei według urzędnika więziennego, oboje byli obecni podczas ogłaszania werdyktu.

Zarzuty dla premiera w ponad 100 sprawach

Jak pisze BBC, były premierowi Pakistanu postawiono zarzuty w ponad 100 sprawach (dziennikarze nie byli w stanie potwierdzić dokładnej ich liczby). Dotyczą między innymi ujawniania tajemnic państwowych.

Imran Khan do lat 90. XX wieku znany był jako gwiazda krykieta. Pakistańskim rządem kierował w latach 2018-2022. Stanowisko premiera stracił w kwietniu 2022 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: BBC, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images/Bloomberg

Udostępnij:
TAGI:
PakistanImran Khan
Czytaj także:
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank ostrzega
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
KAS: fundacja ludzi Bąkiewicza miała stworzyć Centrum Patriotyczne. Zatrudniła stajennego
Maria Pankowska
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
WARSZAWA
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Wiatr powalał drzewa na auta i domy
METEO
Strażacy w Biebrzańskim Parku Narodowym
Spłonęły ponad 184 hektary parku narodowego. Decyzja prokuratury
Białystok
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci, trzy osoby z zarzutami. Nowe informacje
Lubuskie
Obecność mikroplastików w żywności jest możliwa na różnych etapach jej przygotowania.
Gotujesz i jesz plastik, nawet o tym nie wiedząc. Jak tego uniknąć?
Anna Bielecka
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
BIZNES
imageTitle
Triumf Huetter w Val d'Isere, kolejne podium Vonn
Najnowsze
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"
WARSZAWA
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
METEO
G8mevjGWAAEv5ph
Ukraińcy ostrzelali lotnisko na Krymie. Myśliwce trafione
Świat
imageTitle
Milik w kadrze na hit Serie A. Czeka na grę od 574 dni
Najnowsze
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy
Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy
WARSZAWA
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Polski konsulat zdewastowany. Sikorski komentuje
Świat
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
BIZNES
imageTitle
Kolejny z synów Zlatana idzie w jego ślady. "Pierwszy krok"
EUROSPORT
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
BIZNES
imageTitle
Czas wyłonić finalistów Scottish Open. Wielka szansa Allena
EUROSPORT
Kard. Grzegorz Ryś i ustępujący metropolita abp Marek Jędraszewski na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
Zabrzmiał dzwon Zygmunt. Kraków przywitał nowego metropolitę
Kraków
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
METEO
Kadr
Oscarowa rewolucja, reżyserski debiut Scarlett Johansson i gratka dla fanów Pink Floyd
KADR NA KINO
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie i kolędowanie. Ostatnia okazja w tym roku
WARSZAWA
Pożar hali w Stalowej Woli. Trwa dogaszanie, nie ma zagrożenia dla mieszkańców
Pożar hali w Stalowej Woli. Nowe informacje dla mieszkańców
Rzeszów
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły
Dariusz Gałązka
Kadr z filmu "Zabić Miss"
"To nie jest jakaś pieśń przeszłości". Może przytrafić się "każdemu i zawsze"
imageTitle
Joshua wyprowadził cios, influencer wylądował w szpitalu
EUROSPORT
2025-12-19T194308Z_2_LWD152219122025RP1_RTRWNEV_C_1522-UKRAINE-CRISIS-STRIKE-UGC-0008
Rosjanie ostrzelali most niedaleko Odessy. Jest nagranie
Świat
Friedrich Merz
Merz: Rosja nie odzyska ich
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica