Były premier i jego żona skazani na kolejne kary więzienia

Imran Khan i jego żona Bushra Bibi zostali uznani za winnych naruszenia pakistańskich przepisów dotyczących prezentów państwowych. Jak opisuje BBC, chodzi o sprawę luksusowego zestawu biżuterii jaką Bibi otrzymała od księcia Mohammeda bin Salmana, następcy tronu Arabii Saudyjskiej, podczas wizyty państwowej w 2021 roku.

Zgodnie z pakistańskimi przepisami dotyczącymi prezentów państwowych, przedmioty trafiają do skarbu państwa, ale politycy mogą je odkupić. Khanowi zarzucono, że poprosił prywatną firmę o zaniżenie wartości zestawu biżuterii, po czym odkupił go po znacznie niższej cenie.

Pakistański sąd skazał byłego premiera i jego żonę na 10 lat więzienia na mocy pakistańskiego kodeksu karnego za nadużycie zaufania oraz na kolejne siedem lat na mocy przepisów antykorupcyjnych - podał Reuters. Według BBC Khan i jego żona zostali też ukarani grzywną w wysokości ponad 16 milionów rupii pakistańskich (ponad 200 tysięcy złotych).

Khan i Bibi odbywają już kary więzienia w związku z wcześniejszymi wyrokami.

Były premier przebywa za kratami od sierpnia 2023 roku. Pakistański minister informacji Attaullah Tarar przekazał, że odbywanie nowego wyroku Khan rozpocznie po upływie kary 14 lat pozbawienia wolności w innej sprawie o korupcję.

Khan określił zarzuty jako motywowane politycznie. Jego prawnik Salman Safdar poinformował BBC, że obrona planuje zaskarżyć wyrok do Sądu Najwyższego. Mówił też, że Khan i jego żona nie byli obecni na rozprawie. Z kolei według urzędnika więziennego, oboje byli obecni podczas ogłaszania werdyktu.

Zarzuty dla premiera w ponad 100 sprawach

Jak pisze BBC, były premierowi Pakistanu postawiono zarzuty w ponad 100 sprawach (dziennikarze nie byli w stanie potwierdzić dokładnej ich liczby). Dotyczą między innymi ujawniania tajemnic państwowych.

Imran Khan do lat 90. XX wieku znany był jako gwiazda krykieta. Pakistańskim rządem kierował w latach 2018-2022. Stanowisko premiera stracił w kwietniu 2022 roku.

