Świat

Wymiana ognia, nie żyje kilkudziesięciu żołnierzy. Pakistan zamknął granicę

Pakistański żołnierz
Strzały w rejonie granicy Pakistanu z Afganistanem
Źródło: CNN
Pakistan zamknął przejścia graniczne z Afganistanem - poinformował w niedzielę Reuters, powołując się na pakistańskich urzędników. Władze w Islamabadzie podjęły taką decyzję po nocnej wymianie ognia między siłami obydwu państw, w której miało zginąć 58 pakistańskich żołnierzy.

Afgańskie siły otworzyły ogień do pakistańskich posterunków granicznych w sobotę wieczorem. Resort obrony w Kabulu oznajmił, że był to "odwet za pakistańskie naloty w Afganistanie w tym tygodniu" - podała agencja Reutera.

Pakistan odpowiedział ogniem z broni palnej i artylerii, niszcząc - jak oznajmili przedstawiciele służb bezpieczeństwa tego kraju - "szereg afgańskich posterunków granicznych".

Granica Pakistanu z Afganistanem
Granica Pakistanu z Afganistanem
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Według władz w Kabulu, w czasie akcji odwetowej zginęło 58 pakistańskich żołnierzy. Reuters zaznacza, że władze afgańskie nie ujawniły, w jaki sposób ustaliły liczbę ofiar. Liczba zabitych lub rannych żołnierzy z Afganistanu miała sięgnąć 20.

Talibowie uwolnili obywatela USA. Był więziony przez miesiące
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Talibowie uwolnili obywatela USA. Był więziony przez miesiące

Koniec wymiany ognia"

Według pakistańskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa wymiana ognia zakończyła się w niedzielę rano. Jednak w pakistańskim rejonie Kurram nadal dochodziło do wymiany strzałów - przekazał Reuters, powołując się na relacje mieszkańców.

Ministerstwo obrony Afganistanu podało z kolei, że ich operacja odwetowa zakończyła się o północy z soboty na niedzielę. Kabul oświadczył w niedzielę, że wstrzymał ataki na prośbę Kataru i Arabii Saudyjskiej. Obydwa te kraje wyraziły swoje zaniepokojenie z powodu starć.

pc

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA

PakistanAfganistan
