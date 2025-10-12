Wymiana ognia, nie żyje kilkudziesięciu żołnierzy. Pakistan zamknął granicę

Afgańskie siły otworzyły ogień do pakistańskich posterunków granicznych w sobotę wieczorem. Resort obrony w Kabulu oznajmił, że był to "odwet za pakistańskie naloty w Afganistanie w tym tygodniu" - podała agencja Reutera.
Pakistan odpowiedział ogniem z broni palnej i artylerii, niszcząc - jak oznajmili przedstawiciele służb bezpieczeństwa tego kraju - "szereg afgańskich posterunków granicznych".
Według władz w Kabulu, w czasie akcji odwetowej zginęło 58 pakistańskich żołnierzy. Reuters zaznacza, że władze afgańskie nie ujawniły, w jaki sposób ustaliły liczbę ofiar. Liczba zabitych lub rannych żołnierzy z Afganistanu miała sięgnąć 20.
Koniec wymiany ognia"
Według pakistańskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa wymiana ognia zakończyła się w niedzielę rano. Jednak w pakistańskim rejonie Kurram nadal dochodziło do wymiany strzałów - przekazał Reuters, powołując się na relacje mieszkańców.
Ministerstwo obrony Afganistanu podało z kolei, że ich operacja odwetowa zakończyła się o północy z soboty na niedzielę. Kabul oświadczył w niedzielę, że wstrzymał ataki na prośbę Kataru i Arabii Saudyjskiej. Obydwa te kraje wyraziły swoje zaniepokojenie z powodu starć.
Autorka/Autor: tas/ads
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: EPA