Zajrzeliśmy za kulisy Oscarów. "Ci panowie mają zadanie bardzo ważne"

Marcin Wrona na przygotowaniach do gali Oskarów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

98. ceremonia wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej - znanych jako Oscary bądź Nagrody Akademii Filmowej - już dziś w nocy. Wydarzenie to odbędzie się w Dolby Theathre w Los Angeles.

Korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona był obecny podczas przygotowań do gali. - W Polsce niedzielny poranek, a w Hollywood odkurzanie czerwonego dywanu. Ci panowie mają zadanie bardzo ważne, ponieważ gdy tutaj będą największe gwiazdy kina, to kamery, które już są przygotowane, będą pokazywały wszyściusieńko, od ich butów, stóp po pełną kreację - opisywał w poranku TVN24.

- Na tym dywanie nie może być ani jednego śmiecia i zadaniem tych panów jest sprawić, aby śmieci na czerwonym dywanie nie było. Niniejszym poznają państwo pierwsze anonimowe gwiazdy czerwonego dywanu - relacjonował Wrona.

Jak mówił, Warner Bros. Discovery może w tym roku poszczycić się rekordową liczbą nominacji. 16 z nich przypadło filmowi "Grzesznicy" Ryana Cooglera, a 13 - "Jednej bitwie po drugiej" Paula Thomasa Andersona.

Polskie oscarowe akcenty

Na tegorocznych Oscarach są obecne też polskie akcenty. Nominowana jest bowiem dwójka Polaków: Małgorzata Turzańska, nominowana w kategorii "najlepsze kostiumy" do filmu "Hamnet", oraz Maciej Szczerbowski za krótkometrażowy film animowany "Dziewczyna, która płakała perłami".

Małgorzata Turzańska - Maciej Szczerbowski

Marcin Wrona rozmawiał z nominowaną polską kostiumografką. Zapytał, jak wyglądała jej ścieżka zawodowa.

- Była nieprosta, ale nie jakaś strasznie długa. W liceum dotarło do mnie, że taki zawód istnieje - wspominała.

Nominowana do Oscara wyjaśniła też, na czym polega jej proces twórczy. - Jak czytam scenariusz, to tworzę sobie taki szkielet emocjonalny i później zaczynam szukać, zanim w ogóle zajmuję się tym, jaka to jest epoka, gdzie jesteśmy geograficznie i historycznie, to zaczynam szukać zdjęć, obrazów, rzeźb czy materiałów, które w jakiś sposób coś mi mówią emocjonalnie - wyjaśniła.

- Zbieram sobie to wszystko i potem, jak już zaczynam zgłębiać aspekty historyczne i robię research, to mam taki właśnie emocjonalny szkielet i wiem, co pasuje do danej postaci, żeby ten ładunek emocjonalny podbić. Więc głównie działam emocjami - zaznaczyła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD