Rosyjscy najeźdźcy "sprzątają" teren zbombardowanego szpitala Źródło: t.me/s/andriyshTime

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uwaga, tekst zawiera opisy przemocy.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112. Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.

Raport został opracowany przez grupę ekspertów ONZ pod kierownictwem specjalnej sprawozdawczyni ds. tortur Alice Jill Edwards. Oskarżają oni Rosję o prowadzenie "celowej i systematycznej polityki tortur" w regionach Ukrainy, okupowanych przez rosyjskie wojska.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Naloty, tortury, egzekucje, gwałty. Już ponad 147 tysięcy rosyjskich zbrodni w Ukrainie

Według Edwards obecnie udokumentowanych jest 10 takich przypadków, które dotyczą cywilów prześladowanych m.in. w Chersoniu, Charkowie i Zaporożu.

Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim Źródło: PAP/EPA

- Te oskarżenia, opisujące doświadczenia czterech kobiet i sześciu mężczyzn, są naprawdę przerażające – powiedziała Edwards i podkreśliła, że to tylko "niewielka próbka" tego procederu.

- Ofiary te były poddawane drastycznej seksualnej przemocy, w tym gwałtom, groźbom gwałtu i innym deprawującym zachowaniom - opisała ekspertka ONZ.

"Rosja odstąpiła od zasad międzynarodowych"

Zaznaczyła, że we wszystkich udokumentowanych przypadkach stosowano wielokrotne wstrząsy elektryczne, szczególnie w okolicy genitaliów. "Cywile byli bici, kopani, mieli zasłonięte oczy, a w niektórych przypadkach poddawani byli podtapianiu i pozorowanym egzekucjom" – napisano w raporcie.

- Podstawowa zasada międzynarodowego prawa wojny stanowi, że ludność cywilna musi być chroniona. Wydaje się, że Rosja całkowicie odstąpiła od zasad międzynarodowych. Najwyższy czas, aby pociągnąć ją do odpowiedzialności za te nielegalne praktyki i aby wszystkie państwa, mające na nią wpływ, wywierały na nią większą presję – zaapelowała australijska ekspertka.

W raporcie wezwano rząd Rosji do dostarczenia "dodatkowych informacji na temat konkretnych zarzutów, a także ogólnych środków podjętych w celu zapobiegania torturom i przemocy seksualnej, dokonywanej przez rosyjskie wojsko i personel pomocniczy, a także przez służby wywiadowcze i służby więzienne".

Jedna z kobiet, której dotyczy sprawa, nadal przebywa w areszcie w Rosji. Eksperci ONZ wystosowali apel o jej pilne uwolnienie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD