Ofensywa Izraela "nie ma już żadnej logiki wojskowej"

We wtorek Francja potępiła rozpoczętą ofensywę wojsk Izraela w mieście Gaza. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rząd Benjamina Netanjahu do "zakończenia tej destrukcyjnej kampanii, która nie ma już żadnej logiki wojskowej".

Resort w Paryżu podkreślił, że w Gazie panuje "wyjątkowo poważna sytuacja humanitarna i zdrowotna, naznaczona głodem, brakiem dostępu do podstawowych potrzeb i opieki doraźnej". Francja wezwała Izrael do "natychmiastowego zniesienia wszelkich ograniczeń w kwestii pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy" oraz do "jak najszybszego wznowienia negocjacji (z Hamasem) w celu zawieszenia broni i uwolnienia wszystkich zakładników".

Inwazja Izraela na Gazę

Wcześniej we wtorek izraelska armia poinformowała, że rozpoczęła główny etap inwazji lądowej na miasto Gaza. W nocy z poniedziałku na wtorek wojsko Izraela przeprowadziło zmasowane ataki artyleryjskie i powietrzne na Gazę, po których oddziały lądowe, w tym czołgi, wkroczyły do centrum miasta.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu potwierdził rozpoczęcie działań ofensywnych. Tysiące Palestyńczyków zostało zmuszonych do ucieczki, dołączając do setek tysięcy w obozie dla przesiedlonych w centrum Strefy Gazy. W tym samym czasie Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela opublikowała raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa.