Trump zabrał głos i podziękował Iranowi

Iran uprzedzał o ataku. Relacja Marcina Wrony z USA Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W odwecie za amerykańskie bombardowanie obiektów nuklearnych Iran przypuścił w poniedziałek atak na amerykańską bazę lotniczą Al Udeid w Katarze. Jak podały władze Kataru, nie ma rannych ani ofiar śmiertelnych, a rakiety zostały przechwycone.

Niedługo po ataku Donald Trump zabrał w tej sprawie głos, publikując wpis na Truth Social. Jak napisał, Teheran oficjalnie odpowiedział na wcześniejszy ruch USA i była to "bardzo słaba odpowiedź". Dodał, że było to działanie, którego Waszyngton się spodziewał i na którą "bardzo skutecznie zareagował".

Przekazał, że wystrzelonych zostało 14 rakiet. Z nich 13 zostało przechwyconych, a jedna "uwolniona", ponieważ "zmierzał w kierunku niestwarzającym zagrożenia". "Co najważniejsze, pozbyli się wszystkiego ze swojego 'systemu' i miejmy nadzieję, że nie będzie już więcej nienawiści" - dodał.

Zapewnił też, że żaden Amerykanin nie ucierpiał i nie wyrządzono prawie żadnych zniszczeń. "Chcę podziękować Iranowi za wczesne powiadomienie, dzięki któremu nikt nie zginął ani nie został ranny" - dodał. "Być może Iran może teraz przejść do Pokoju i Harmonii w Regionie, a ja z entuzjazmem zachęcę Izrael do zrobienia tego samego. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie" - napisał.

Jego oświadczenie udostępnił na X wiceprezydent J. D. Vance.

Co teraz zrobi Trump?

Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia o możliwej rekcji Trumpa na poniedziałkowe wydarzenia.

Wysokiej rangi przedstawiciel Białego Domu przekazał CNN, że Trump "nie chce większego zaangażowania militarnego w regionie", zatem nie chce odpowiadać na irańskie uderzenie. Rozmówca dodał jednak, że prezydent wciąż może podjąć inną decyzję po spotkaniu ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego.

Także "New York Times" podał, że według urzędników amerykański lider nie zamierza odpowiadać na odwet Iranu, który określili jako "teatralny".

USA miały się tego spodziewać

Urzędnik potwierdził CNN też wcześniejsze informacje, że USA spodziewały się irańskiego ataku. Podał, że była to odpowiedź podobna do odwetu Teheranu za zabicie generała Kasema Sulejmaniego w 2020 roku, kiedy również doszło do ataku rakietowego na bazy USA na Bliskim Wschodzie. Tamten również nie spowodował ofiar śmiertelnych.

Mówił o tym również w poniedziałek przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, który oznajmił, że otrzymał tego poranka informacje wywiadowcze i że uderzenie na bazę w Katarze to był "atak, który był spodziewany".

Portal Axios podał, że także administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wiedziała zawczasu o planowanym irańskim ataku. Wysokiej rangi urzędnik powiedział zaś agencji Reuters, że Iran poinformował USA dwoma kanałami dyplomatycznymi o ataku kilka godzin przed przeprowadzeniem go.

Trump dotąd nie odniósł się do irańskiego ataku. Zamieścił jedynie wpis na swojej platformie społecznościowej Truth Social, w którym oskarżył media o kłamstwa dotyczące skutków sobotnich uderzeń na irańskie obiekty atomowe.