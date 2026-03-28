Świat

Odnaleźli zaginione statki, które płynęły na Kubę

Odnaleziono jachty płynące na Kubę
Źródło: Reuters
Odnaleziono dwa zaginione katamarany płynące na Kubę z pomocą humanitarną - przekazał organizator rejsu Nuestra America. Po wypłynięciu z Meksyku 20 marca jednostki nie dotarły na miejsce w spodziewanym terminie.

- Z ulgą potwierdzamy, że obie jednostki zostały zlokalizowane przez meksykańską marynarkę wojenną. Załogi są bezpieczne, a jachty kontynuują podróż do Hawany - oświadczył w sobotę rzecznik konwoju Nuestra America, cytowany przez agencje AFP i Reuters.

Meksykańska marynarka wojenna w piątek podjęła działania poszukiwawcze katamaranów, wysyłając w tym celu kilka jednostek.

Prowadziły poszukiwania na morzu i z powietrza wzdłuż trasy między Isla Mujeres w stanie Quintana Roo w Meksyku a Hawaną.

Misja humanitarna

Katamarany wypłynęły z Isla Mujeres 20 marca. Jak przekazała w czwartek wieczorem meksykańska marynarka wojenna na stronie internetowej rządu, jednostki miały dopłynąć do Hawany 24 lub 25 marca, ale "nie otrzymano żadnej wiadomości ani potwierdzenia, że dotarły do celu".

Załogi jachtów składają się z kilkorga aktywistów różnych narodowości. Kolumbijski dziennik "El Tiempo" napisał, że są to obywatele Polski, Francji, Kuby i USA.

W piątek rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał mediom, że resort dostał potwierdzenie, iż zaginione łodzie płynęły pod polską banderą. Nie potwierdził jednak informacji o polskich załogantach.

Kuba boryka się z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, który w dużej mierze jest efektem wprowadzonego przez USA embarga na import ropy z Wenezueli i groźby wystosowanej przez Waszyngton wobec innych możliwych dostawców surowca.

Ponadto wyspa wciąż zmaga się ze skutkami niszczycielskiego huraganu Melissa, który nawiedził ją na przełomie października i listopada 2025 roku.

