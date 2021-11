Austria wzywa obywateli do powrotu, "prawdopodobne przypadki omikrona" we Francji

Nowy wariant koronawirusa został wykryty prawdopodobnie u ośmiu osób - poinformowało w niedzielę wieczorem francuskie ministerstwo zdrowia. W Austrii podejrzenia wzbudza na razie jedna próbka od osoby, która wróciła z południa Afryki. Władze w Wiedniu, które zamknęły ruch lotniczy z kilkoma krajami z powodu omikronu, wzywają równocześnie rodaków do powrotu do kraju.

Resort podkreślił w komunikacie, że osoby, które mogły zostać zakażone, przybyły do Francji z południa Afryki, ale pełne potwierdzenie tych przypadków zajmie jeszcze kilka dni.

Austria. Podejrzenie wykrycia nowego wariantu

Próbka została przekazana do dalszej analizy, wyniku należy się spodziewać w nadchodzących dniach.

W związku z obowiązującymi od soboty przepisami, mającymi na celu walkę z omikronem, na lotnisku w Wiedniu wdrożono nowe przepisy wjazdowe. Wiążą się ze szczegółowymi kontrolami podróżnych powracających do kraju z krajów sklasyfikowanych jako obszar występowania nowego wariantu: RPA, Lesoto, Botswany, Zimbabwe, Mozambiku, Namibii i Eswatini. Ponadto osoby te muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR i przejść 10-dniową kwarantannę. Na loty z tych siedmiu krajów afrykańskich nałożono zakaz lądowania, mimo to przebywający w nich obywatele austriaccy zostali wezwani przez MSZ w Wiedniu do powrotu, informując przy tym o obowiązku zachowania ścisłych wytycznych - pisze dziennik "Kronen Zeitung".