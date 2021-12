Referendum niepodległościowe w Nowej Kaledonii. Głosowanie w sprawie oderwania się od Francji

W Nowej Kaledonii, francuskim terytorium zamorskim na zachodnim Pacyfiku, odbyło się w niedzielę referendum niepodległościowe. Było to ostatnie z trzech głosowań w tej sprawie, na których przeprowadzenie do 2022 roku zezwalało porozumienie z Numei. Jego wyniki nie są jeszcze znane. Zwolennicy niepodległości, głównie przedstawiciele rdzennej ludności Kanaków, apelowali o przełożenie terminu referendum z uwagi na pandemię COVID-19. Twierdzili, że głosowanie w tym terminie to "wypowiedzenie wojny ludności Kanaków". We wrześniu ogłosili roczną żałobę związaną z wybuchem epidemii, która pochłonęła wiele ofiar.

Jak podała agencja Reutera, oczekuje się, że wyniki "za" i "przeciw" niepodległości Nowej Kaledonii będą zbliżone, bowiem od czasu pierwszego głosowania w 2018 roku, gdy za pozostaniem przy Francji odpowiedziało się 57 procent, liczba przeciwników niepodległości stopniała do 53 procent w referendum z października 2020 roku.

W głosowaniu ws. niepodległości Nowej Kaledonii mogą brać udział tylko osoby wpisane na specjalną listę wyborczą, które muszą udowodnić swój nieprzerwany pobyt w regionie od co najmniej 31 grudnia 1994 roku.

Numea, Nowa Kaledonia Shutterstock

Na wynik referendum może mieć jednak wpływ bojkot ogłoszony przez rdzenną ludność Kanaków, która w większości opowiada się za niepodległością. W związku z pandemią COVID-19, która gwałtownie dotknęła to terytorium we wrześniu, Kanakowie ogłosili 12-miesięczną żałobę. - Ta niegodziwa decyzja jest polityczną prowokacją i podważa jakąkolwiek możliwość dialogu na temat przyszłości kraju – napisało w oświadczeniu Biuro Polityczne Palik, jednego z dwóch głównych oddziałów Frontu Narodowego i Socjalistycznego Wyzwolenia Kanaków (FLNKS), odnosząc się do kwestii trzeciego referendum.

Ugrupowanie zapowiedziało, że nie uzna jego wyników.

Nic Maclellan, dziennikarz zajmujący się państwami Pacyfiku, napisał na Twitterze, że "wezwanie ruchu niepodległościowego do nieuczestniczenia w głosowaniu jest wysłuchiwane". "Choć przed ratuszem w stołecznej Numei ustawiają się kolejki do głosowania, niewielu wyborców pojawiło się jak dotąd w rejonach zamieszkiwanych w większości przez Kanaków – na Wyspach Lojalności oraz w Prowincji Północnej" – dodał reporter, cytowany przez agencję Reutera. Do godziny 17 czasu lokalnego (7 rano w Polsce) frekwencja wynosiła 41 procent - podała ambasada Francji w Nowej Kaledonii. W tym samym czasie przed rokiem frekwencja wynosiła 80 procent.

Analitycy obawiają się, że ewentualny wynik za pozostaniem przy Francji może wywołać złość zwolenników niepodległości i doprowadzić do kryzysu na archipelagu.

Rdzenni mieszkańcy Nowej Kaledonii Shutterstock

Nowa Kaledonia - co może oznaczać jej niepodległość

Referendum jest częścią trwającego od trzech dekad procesu dekolonizacji, mającego rozwiązać napięcia na archipelagu między opowiadającą się za pełną niezależnością rdzenną ludnością Kanaków a mieszkańcami pragnącymi utrzymania formalnych więzi z Francją. Zapoczątkowało je porozumienie podpisane w 1988 r. w siedzibie francuskiego rządu - Hôtel Matignon w Paryżu. Doszło do tego po tragicznej w skutkach próbie odbicia zakładników, gdy w pobliżu Numei zostało zabitych 19 Kanaków i dwóch funkcjonariuszy służb specjalnych.

Położona w zachodniej części Pacyfiku Nowa Kaledonia od 1946 roku jest terytorium zamorskim Francji, a od 1998 roku jest też francuską "wspólnotą sui generis" o szerokiej autonomii. W gestii rządu francuskiego pozostają sprawy polityki zagranicznej i obrony. Rząd Francji reprezentuje wysoki komisarz mianowany przez prezydenta. Obejmujący 1,5 mln m kw. archipelag w coraz większym stopniu korzysta ze swego statusu wolnej strefy gospodarczej, co ma szczególne znaczenie w obliczu dążenia Chin do utrwalenia swej dominującej pozycji w Oceanii. Z drugiej - dysponująca bogatymi złożami niklu i kobaltu Nowa Kaledonia może odegrać ważną rolę w rozwoju przemysłu produkcji bardziej przyjaznych środowisku baterii, co jest argumentem na rzecz zwiększenia niezależności - pisze AFP.

Zagraniczne media, w tym hongkoński "South China Morning Post" przed drugim referendum zwracały uwagę, że po ewentualnym zwycięstwie opcji niepodległościowej w zbliżającym się referendum, Nową Kaledonią mogłyby zainteresować się Chiny. W ostatnich latach Pekin zwiększył bowiem swoją aktywność na Pacyfiku, o czym świadczyć może fakt, że 10 z 14 państw i terytoriów wyspiarskich w regionie utrzymuje oficjalne relacje dyplomatyczne z Pekinem, z czego dwa - Wyspy Salomona oraz Kiribati - w ubiegłym roku zerwały na rzecz Chin stosunki z Tajwanem.

Już w tej chwili Chiny są jednym z głównych partnerów handlowych Nowej Kaledonii, której eksport, głównie wykorzystywanego w metalurgii niklu, jest wart ponad miliard dolarów rocznie. To więcej niż łączna wartość nowokaledońskiego eksportu do wszystkich innych państw razem wziętych.

Autor:ft/adso

Źródło: Reuters, PAP