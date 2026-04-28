Świat

Sprawca zamachu z Oslo kolejny raz zmienił nazwisko

Anders Breivik
Breivik znów zmienił nazwisko
Źródło: TVN24
Sprawca zamachu terrorystycznego w Oslo i masakry na wyspie Utoya w 2011 roku po raz kolejny zmienił dane osobowe. Znany dawniej jako Anders Breivik, teraz wybrał jedno z najpopularniejszych imion i nazwisk w Norwegii. Tak nazywa się w kraju blisko 600 osób.

W poniedziałek norweski portal "Aftenposten" poinformował, że 47-letni Anders Behring Breivik po raz trzeci zmienił swoje dane osobowe. Obecnie w rejestrze ludności figuruje jako Jan Johansen, co jest najpopularniejszym połączeniem imienia i nazwiska w Norwegii. Według rejestrów na koniec 2025 roku danych Jan Johansen używało w Norwegii 599 osób.

Breivik po raz pierwszy dokonał zmiany nazwiska w 2017 roku, gdy przyjął imię i nazwisko Fjotolf Hansen. W ubiegłym roku uzyskał zgodę na kolejną zmianę, tym razem na stylizowane na staronordyckie: Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki. Językoznawcy mówili, że to amatorski zlepek elementów mających brzmieć nordycko i wojowniczo, bez spójnej struktury językowej ani jednoznacznego sensu.

Zamach z 2011 roku

Breivik jest sprawcą największego zamachu terrorystycznego w historii Norwegii. W zamachu bombowym w dzielnicy rządowej w Oslo oraz masakrze na wyspie Utoya 22 lipca 2011 roku zginęło 77 osób, a ponad 300 zostało rannych. W sierpniu 2012 roku Breivik został skazany na 21 lat więzienia w formule "forvaring". To pozwala na bezterminowe przedłużanie izolacji, jeśli skazany nadal stanowi zagrożenie.

W piątek pełnomocnik zbrodniarza poinformował, że jego klient ponownie wystąpił o przedterminowe zwolnienie. To trzecia próba uzyskania skrócenia kary w ciągu 15 lat od zamachów. Poprzedni wniosek został oddalony w 2024 roku.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Cornelius Poppe/NTB/PAP

