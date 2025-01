Upadła rządząca koalicja. Rozłam w sprawie współpracy z Unią

Pogłębianie relacji z UE przyczyną konfliktu

Pomimo to, że Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, to jest członkiem NATO i współtworzy Europejski Obszar Gospodarczy. Na przestrzeni dekad zaimplementowała część unijnych dyrektyw i rozporządzeń do swojego systemu prawnego - przypomniała agencja Reutera.