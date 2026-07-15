Znaleźli ciało na plaży. Policja: to Polak, który wypadł z promu
Osoby spacerujące po plaży w Stubbenfelde w środkowej części wyspy 8 maja tego roku zgłosiły policji oraz straży pożarnej znalezienie ludzkich zwłok. Teraz, po dwóch miesiącach, policja poinformowała, że to ciało 94-letniego Polaka, który wypadł z promu pod koniec ubiegłego roku - przekazał dziennik "Ostsee-Zeitung" w poniedziałek. Według policji w Anklam mężczyzna był uznawany za zaginionego od 28 grudnia 2025 roku.
Pasażer wpadł do wody
28 grudnia 2025 roku z promu pasażerskiego Skania w pobliżu niemieckiego portu Sassnitz, około 30 km od wyspy Rugia, wypadł człowiek - informowało między innymi Radio Szczecin. Statek płynął ze szwedzkiego Ystad do Świnoujścia. W akcji poszukiwawczej brały udział służby z Polski, Danii, Szwecji i Niemiec.
- Akcja była koordynowana przez stronę niemiecką. My wysłaliśmy z Darłowa śmigłowiec. Nie doleciał jednak na miejsce, bo otrzymaliśmy informację, że akcja poszukiwawcza już się zakończyła - mówił w rozmowie z portalem tvn24.pl Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Dodał, że tego dnia na morzu panowały niekorzystne warunki do żeglugi. - Pogoda była posztormowa - zaznaczał. O trudnych warunkach informował również armator Unity Line.
Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się po godzinie 16.00 i została wstrzymana o godzinie 18.21 - informował przedstawiciel armatora w rozmowie z reporterem TVN24. Armator jeszcze w grudniu 2025 roku zaznaczył, że o zdarzeniu powiadomił świadek, który zaalarmował, że jeden z pasażerów znalazł się w wodzie. "Był to pasażer narodowości polskiej" - podano w komunikacie.