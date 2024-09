Zabijali wszystkich, w tym kobiety i dzieci. "Proszę was o przebaczenie"

Jako prezydent Niemiec czuję tylko ból i wstyd. Skłaniam głowę przed zmarłymi. W imieniu mojego kraju proszę was o przebaczenie - mówił Frank-Walter Steinmeier w miejscowości Marzabotto koło Bolonii, gdzie Niemcy dokonali największej masakry ludności cywilnej Włoch w czasie II wojny światowej.

