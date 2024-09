Zacięta walka w bastionie SPD. Są wyniki exit poll

Z sondażu exit poll wynika, że w graniczącej z Polską Brandenburgii przewagę w regionalnym parlamencie utrzyma SPD. Według badań, socjaldemokraci zdobyli od 31 do 32 procent głosów i wyprzedzili AfD, którą wybrało od 29 do 30 procent głosujących.

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 8 i trwało do 18. Do obsadzenia jest 88 miejsc w brandenburskim parlamencie (ponadto możliwe są mandaty dodatkowe, tzw. nadwyżkowe i wyrównujące). W 44 okręgach wyborczych w Brandenburgii uprawnieni do udziału w wyborach oddawali dwa głosy. Za pomocą pierwszego wybierali konkretnego kandydata ze swojego okręgu, a drugi głos oddawali na listę landową danej partii.