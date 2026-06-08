Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybuch w kamienicy w Niemczech. Polak wśród podejrzanych

|
Zawalony budynek w Görlitz
Akcja ratunkowa w Goerlitz po katastrofie budowlanej
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Paul Glaser/dpa/PAP
Obywatele Polski i Afganistanu podejrzani są o spowodowanie zawalenia się kamienicy w niemieckim Goerlitz przy granicy z Polską. W tragedii zginęły trzy osoby.

Rzecznik policji w Goerlitz Kai Siebenaeuger, cytowany przez nadawcę publicznego ze środkowych Niemiec MDR, poinformował, że podejrzanymi są 27-letni obywatel Polski i 33-letni obywatel Afganistanu.

Według śledczych obaj mężczyźni w dniu zawalenia się budynku przemierzali ulice Goerlitz w poszukiwaniu łupów. Interesowały ich rowery, złom oraz metale kolorowe, w tym miedź. Ustalono, że weszli również do kamienicy, która później się zawaliła. Co dokładnie robili w środku, pozostaje przedmiotem dalszego śledztwa - podał MDR.

Podejrzewa się, że Polak i Afgańczyk mogli uszkodzić instalację gazową w budynku, doprowadzając do wycieku gazu.

Zawalony budynek w Görlitz
Zawalony budynek w Görlitz
Źródło zdjęcia: Paul Glaser/dpa/PAP

Policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu sprawy

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie podejrzenia spowodowania wybuchu, którego skutkiem była śmierć ludzi, w powiązaniu z nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Obaj podejrzani przebywają w areszcie tymczasowym w związku z inną sprawą.

Policja opublikowała rysopisy podejrzanych i apeluje o pomoc świadków. Wyznaczono nagrodę w wysokości pięciu tysięcy euro za informacje pomocne w wyjaśnieniu sprawy.

Katastrofa w Goerlitz. Trzy osoby zginęły

Kamienica w Goerlitz zawaliła się 18 maja. W gruzach znaleziono ciała trzech ofiar: 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. W budynku znajdowały się mieszkania na wynajem i apartamenty wakacyjne. Śledczy ustalili później, że przyczyną był wybuch gazu.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
39 min
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie ma karetki do reanimacji 3-letniego dziecka, bo jest u osoby po alkoholu. Powiedziałem: dość!"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Niemcykatastrofa budowlana
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa
Świat
imageTitle
McEnroe postawił Henmana pod ścianą w sprawie Chwalińskiej
EUROSPORT
Prognozowane opady
We wtorek ma lunąć jak z cebra. Radar i mapa
METEO
Wypadek szybowca w Bielsku-Białej
Wypadek szybowca. Nie żyje kursantka, instruktor w szpitalu
BIELSKO-BIAŁA
Firma Apple potwierdziła doniesienia medialne o planowanej konferencji prasowej 12 września. Wśród prawdopodobnych premier wymieniane są nowy Apple Watch i 3 modele iPhone’a
Apple dogania rywali i odpowiada na ChatGPT i Gemini
BIZNES
Zbigniew Ziobro
"Człowiek, który ma czyste sumienie, nie ucieka"
Kropka nad i
imageTitle
Brad Pitt oklaskiwał Chwalińską. "Boże, całe szczęście, że go nie widziałam"
EUROSPORT
24 min
pc
Przeżyła "tenisowe piekło". Historia, która poruszyła nie tylko sportowy świat
Czarno na białym
shutterstock_2608876927
"Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą". Płace w górę
BIZNES
imageTitle
Legia świetnie zaczęła pierwszy mecz finału
RELACJA
Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym
Żarłacz biały w Morzu Śródziemnym. Pierwsze takie nagranie
METEO
OZE fotowoltaika
Nowa strategia rządu. OZE zdominują system energetyczny
BIZNES
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Wódka w aucie i potrącenie znajomej byłej partnerki. Areszt dla kierowcy
Pruszków
Superwizjer
Właścicielka agencji pracy z zarzutami kierowania grupą przestępczą i handlu ludźmi
Polska
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Nowe informacje po tragicznym wypadku
Zielonka
Maja Chwalińska
Co po sukcesie w Paryżu? Chwalińska: mam swoje babcine rutyny
FAKTY PO FAKTACH
shutterstock_1224473188
Niespodziewany zwrot w walce o najstarszy bank świata
BIZNES
29 min
pc
Chwalińska w TVN24: poddałam się wiele razy, ale wróciłam
Fakty po Faktach
burza piorun blyskawica niebo chmury
Nadchodzą burze. Tu ma być szczególnie groźnie
METEO
imageTitle
Real Madryt błyskawicznie reaguje na słowa papieża
EUROSPORT
23-latek został zatrzymany
Chciał uniknąć policji. Zmienił pas ruchu i zderzył się z autobusem
WARSZAWA
newark usa lotnisko - YES Market Media shutterstock_2163909087
Kosztowy szok w lotnictwie. Branża zapłaci miliardy
BIZNES
W japońskim mieście Utsunomiya pojawił się niedźwiedź
Pojawił się w mieście, zamknęli ponad 100 szkół
METEO
Ogłosili konkurs na proboszczów (zdjęcie ilustracyjne)
Konkurs na proboszczów i około 60 chętnych
Lublin
imageTitle
Trump psuje wielkie święto. Kibice Knicks sfrustrowani
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Jest komunikat w sprawie orderu Zełenskiego
Polska
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Wizz Air szykuje rewolucję. "Nie powinni musieć wybierać"
BIZNES
Daria Gosek-Popiołek
Lewica ogłosiła kandydatkę na prezydentkę Krakowa
Kraków
lekarz
Krótszy staż i nowe egzaminy. Ministerstwo zapowiada zmiany dla lekarzy
Piotr Wójcik
imageTitle
Rekord oglądalności finału Rolanda Garrosa w TVN, Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max!
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica