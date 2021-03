"Służba wywiadowcza, która niczego nie potrafi utrzymać w tajemnicy". Sąd nakazuje zawieszenie obserwacji partii

W piątek niemiecki sąd nakazał tymczasowe zawieszenie obserwacji populistyczno-prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) przez kontrwywiad (BfV). Sąd wskazał, że przedostanie się informacji o działaniach służb do wiadomości publicznej stanowi ingerencję w zasadę równości szans ugrupowań politycznych przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu.

Obserwacja AfD ma zostać zawieszona do czasu rozpatrzenia zażalenia, złożonego do sądu przez tę partię. Sąd administracyjny w Kolonii orzekł w piątek, że służby wywiadowcze nie zadbały dostatecznie o poufność operacji, mimo iż informacje o niej powinny pozostać tajne do zakończenia całej procedury.