Nowi liderzy niemieckich Zielonych

Ricarda Lang i Omid Nouripour zostali w sobotę wybrani na nowych liderów partii Zielonych. To posłowie do Bundestagu. Lang ma 28 lat i - jak podała agencja Reutera - jest najmłodszym liderem w historii ugrupowania.

Ricarda Lang i Omid Nouripour są następcami Annaleny Baerbock i Roberta Habecka, którzy przewodniczyli partii od 2018 roku, ale oboje weszli do nowego rządu Niemiec. Baerbock jest ministrem spraw zagranicznych, a Robert Habeck ministrem gospodarki i ochrony klimatu. Tym samym, zgodnie ze statutem Zielonych, nie mogli pozostać liderami partii.

Liderzy partii Zielonych

Ekspert od spraw zagranicznych 46-letni Realo Omid Nouripour otrzymał 621 z 752 oddanych głosów. To dało mu 82,58 procent poparcia. 28-letnia polityk społeczna Lang otrzymała 552 głosy na "tak". Oznaczało to 75,93 proc. poparcia.

Głosy oddane drogą elektroniczną muszą teraz zostać formalnie potwierdzone w głosowaniu korespondencyjnym, co ma nastąpić do 14 lutego. Dopiero wtedy oboje zaczną oficjalnie pełnić swoje funkcje.

Nouripour jest posłem do Bundestagu od 18 lat. - Jesteśmy niezłomni! - krzyczał do delegatów, którzy śledzili jego wystąpienie w sieci - relacjonuje telewizja ARD. Swoją kandydaturą chcę zmotywować ludzi ze środowisk migracyjnych do zaangażowania się w politykę - podkreślił Nouripour, który urodził się w Iranie.