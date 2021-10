Przeszło tysiąc ratowników z dwóch krajów poszukiwało ośmioletniej Julii. Dziewczynka została odnaleziona

Dziewczynka odnaleziona

We wtorek poinformowano o odnalezieniu dziewczynki, co potwierdziła komenda policji regionu Górny Palatynat w Bawarii. Dziewczynka żyje, ma hipotermię i została zabrana do szpitala - poinformował rzecznik. Czeska gazeta "Pravo" podała wcześniej w wydaniu internetowym, powołując się na "dwa wiarygodne źródła", że dziewczynka została znaleziona w pobliżu miejscowości Czeska Kubice, co później potwierdziła czeska policja. Dziecko odnaleźli robotnicy leśni.