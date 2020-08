Każdemu psu należą się dwa spacery, łącznie godzina dziennie na dworze. Niemcy szykują nowe przepisy

Co najmniej dwa spacery z psami na świeżym powietrzu dziennie o łącznej długości minimum godziny - to niebawem może być obowiązek prawny właścicieli tych zwierząt w Niemczech. Projekt rozporządzenia przedstawiła minister rolnictwa Julia Kloeckner.

Minister rolnictwa Niemiec Julia Kloeckner stwierdziła w środę, że wiele spośród 9,4 mln psów w kraju nie ma zapewnionych odpowiednich ćwiczeń ani bodźców. - Zwierzęta nie są maskotkami, ich potrzeby należy brać pod uwagę - powiedziała agencji dpa. Proponuje, by opiekunowie psów musieli zabierać zwierzęta dwa razy dziennie na spacery na świeże powietrze przynajmniej na godzinę łącznie. Nie mogliby też zostawiać psów na cały dzień samych.

Co jeszcze w nowym rozporządzeniu?

Zgodnie z projektem hodowcy psów powinni opiekować się szczeniętami przez co najmniej cztery godziny dziennie, a opiekun może zajmować się maksymalnie trzema miotami w tym samym czasie. Trzymanie psów na uwięzi będzie co do zasady zabronione i dopuszczalne tylko pod pewnymi warunkami. Kloeckner chce także wprowadzić surowsze przepisy dotyczące transportu zwierząt i hodowli psów.