Świat

"To przypomina najmroczniejsze karty dziejów Niemiec". Prokuratura bada sprawę

Flensburg, Niemcy
Flensburg
- To przypomina najmroczniejsze karty dziejów Niemiec - oświadczył burmistrz Flensburga na północy Niemiec Fabian Geyer. W ten sposób odniósł się do decyzji właściciela lokalnego sklepu, który zakazał wstępu Żydom. Sprawę bada prokuratura.

Hans Velten Reisch wywiesił w witrynie swojego niewielkiego sklepu we Flensburgu kartkę z napisem: "Żydzi nie mają tutaj wstępu! Nic do was nie mam. Nie jestem antysemitą. Po prostu was nie znoszę".

Policja została powiadomiona o tym zdarzeniu w środę wieczorem - napisał portal Euronews. Jej rzecznik Philipp Renoncourt powiedział lokalnemu portalowi foerde.news, że kartka została usunięta, by "zapobiec niebezpieczeństwu" i uniknąć eskalacji lub ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Kartka z napisem w witrynie sklepu we Flensburgu
Kartka z napisem w witrynie sklepu we Flensburgu
Źródło: Sebastian Iwersen/Nordpresse/dpa/PAP

Według miejscowych dziennikarzy kartka nie wisi już wprawdzie w witrynie, ale jest dobrze widoczna wewnątrz sklepu na ścianie naprzeciwko drzwi wejściowych.

"Sprawa wywołała gorącą dyskusję w Flensburgu i poza nim, a także silne reakcje w mediach społecznościowych. Liczni użytkownicy wyrazili swoje oburzenie. Niektórzy stwierdzili, że czuli się, jakby zostali przeniesieni z powrotem do czasów nazizmu" - podał Euronews. Przekazał, że w czwartek rano na witrynie sklepu pojawił się napis "Naziści precz".

Ocalały z Holokaustu protestuje przeciwko głosowaniu w Bundestagu. Zwraca order
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ocalały z Holokaustu protestuje przeciwko głosowaniu w Bundestagu. Zwraca order

Reakcja władz

Na incydent zareagowała rada miasta. - To przypomina najmroczniejsze karty dziejów Niemiec i w tym mieście absolutnie nie ma na to miejsca - oznajmił burmistrz Flensburga Fabian Geyer.

- To ewidentny przypadek antysemityzmu. Wymaga interwencji - oświadczył pełnomocnik niemieckiego rządu ds. walki z antysemityzmem Felix Klein.

Policja w Flensburgu potwierdziła tygodnikowi "Stern", że otrzymała co najmniej cztery skargi w tej sprawie. - Materiały są sprawdzane przez prokuraturę pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa - przekazał rzecznik. W szczególności rozważane jest oskarżenie o podżeganie do przemocy - dodał.

Ministra edukacji Niemiec Karin Prien powiedziała, że "każdy, kto wyraża lub usprawiedliwia antysemityzm, występuje przeciw wszystkiemu, na czym opiera się nasze demokratyczne współistnienie".

Euronews przekazał, że 60-letni Hans Velten Reisch prowadzi swój sklep we Flensburgu od 2016 roku. Sprzedaje literaturę techniczną, w tym podręczniki warsztatowe dla samochodów i motocykli.

pc

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: PAP, Euronews

Źródło zdjęcia głównego: Sebastian Iwersen/Nordpresse/dpa/PAP

