Jak pisze Politico, władze leżącego na zachodzie Niemiec półmilionowego Duisburga postanowiły zwiększyć niską zazwyczaj frekwencję wyborczą. W związku z wyborami do Bundestagu, które odbędą się 23 lutego, zamierzają zachęcać ludzi do oddania głosu przy pomocy, jak zauważa portal, "niekonwencjonalnej kampanii" profrekwencyjnej.

Kampania profrekwencyjna w Niemczech

Martin Murrack, dyrektor miejskiej administracji, przyznał w rozmowie z portalem, że miasto szukało nowych sposobów na dotarcie do wyborców, którzy nie zaglądają do tradycyjnych mediów albo nie zwracają uwagi na miejskie kampanie informacyjne. - Co tak naprawdę wzbudza w ludziach emocje? - pyta w Politico Murrack. I odpowiada: lokalne piwo, wytwarzane w Duisburgu od 1858 roku, "związane z tym miastem bardziej niż jakakolwiek inna marka". - Cała sprawa naprawdę robi furorę i jest dyskutowana w grupach, do których normalnie trudno byłoby dotrzeć - ocenił kampanię.