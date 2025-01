"Ryzykowne zagranie" w sprawie migracji. Rozwiązanie poparła AfD

Przyjęcie wniosku z radością przyjęli politycy AfD. - To naprawdę historyczny moment - powiedział sekretarz parlamentarny frakcji w Bundestagu, Bernd Baumann. Mówił on o "ruchu sprzeciwu wobec zielono-lewicowego głównego nurtu" we wszystkich krajach zachodnich, który dotarł teraz do Niemiec. - Oznacza to koniec czerwono-zielonej dominacji w Niemczech na dobre. Nowa era zaczyna się tu i teraz, a my jej przewodzimy - stwierdził Baumann.