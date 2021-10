Negocjacje koalicyjne SPD, Zielonych i FDP ruszyły

Podsumowanie wstępnych rozmów

Partie w ubiegłym tygodniu zaprezentowały dokument podsumowujący ustalenia z rozmów wstępnych. Wynika z niego, że ustawowa płaca minimalna ma wzrosnąć do 12 euro za godzinę. Zasiłek Hartz IV ma zostać zastąpiony przez dochód obywatelski. Wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Bundestagu i Parlamentu Europejskiego ma zostać obniżony do 16 lat.