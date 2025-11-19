Niczego nieświadoma pojechała do Berlina. Trafiła do aresztu, jej dzieci do ośrodka

Kluczowe fakty:

31 października pani Anna (imię zmienione przez redakcję) wraz z dziećmi i ich babcią wybrała się do Berlina.

W trakcie kontroli granicznej okazało się, że Stany Zjednoczone wydały za nią nakaz aresztowania. Niemieckie służby osadziły kobietę w areszcie ekstradycyjnym do czasu wyjaśnienia sprawy.

Troje jej dzieci w wieku od 9 do 14 lat trafiło do ośrodka opieki zastępczej w Greifswaldzie.

USA podejrzewają Polkę o ich uprowadzenie. Adwokaci pani Anny informują natomiast, że wyjechała ze Stanów za zgodą męża – Malijczyka posiadającego amerykańskie obywatelstwo.