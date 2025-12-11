Logo strona główna
Świat

Sarkozy spędził w więzieniu 21 dni i napisał na ten temat książkę. "Modliłem się o to, żebym miał siłę"

Nicolas Sarkozy
Sarkozy spędził w więzieniu 21 dni i napisał na ten temat książkę. "Uderzył mnie brak kolorów"
Źródło: Joanna Stempień/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Brak kolorów i zbyt głośne dźwięki, ale też religijne przebudzenie - były prezydent Francji Nicolas Sarkozy opisał 21 dni, które spędził w więzieniu. W środę w Paryżu odbyła się premiera jego książki "Dziennik więźnia". Na wydarzeniu autora powitał tłum wielbicieli.

Po tym, jak spędził w więzieniu dokładnie 21 dni, Nicolas Sarkozy może liczyć na jeszcze większe uwielbienie swoich wyborców, a także na to, że kupią jego najnowszą książkę.

"Witajcie w piekle. Porzućcie wszelką nadzieję i człowieczeństwo. Uderzył mnie brak kolorów. Wszędzie jest jedynie szary. Pokrywa każdą powierzchnię. Warunki w celi spartańskie. (...) Gdy tylko przekroczyłem próg celi, zacząłem się zastanawiać, jak przetrwam w tym wrogim otoczeniu" - można przeczytać w najnowszej publikacji byłego prezydenta Francji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sarkozy
Sarkozy w więzieniu dostaje groźby śmierci
Nicolas Sarkozy
Tak teraz żyje były prezydent. Pierwsza doba Sarkozy’ego w więzieniu
Nicolas Sarkozy wyszedł z więzienia
Nicolas Sarkozy pojechał do domu

Nicolas Sarkozy docenił Marine Le Pen

Na 216 stronach książki zatytułowanej "Dziennik więźnia" Nicolas Sarkozy opisał swój pobyt za kratami. Więzień o numerze 320 535 na śniadanie dostawał jogurt, płatki, wodę, sok jabłkowy i drożdżówkę, ale w książce czytelnicy znajdą nie tylko opis szarej codzienności. Jest w niej też sporo polityki. Sarkozy wymienił sojuszników, którzy w trudnych czasach okazali mu wsparcie, i tych, którzy się od niego odwrócili. Niespodziewanie dużo ciepłych słów skierował pod adresem Marine Le Pen.

"Doceniam, że publicznie potępiła moje prześladowania. Uważam, że z jej strony to było bardzo odważne. (...) Myślę, że gdybym nadal był w polityce, to wielu jej wyborców by mnie popierało" - napisał były prezydent Francji.

Sarkozy we wrześniu został skazany na pięć lat więzienia, bo jego kampania wyborcza w 2007 roku miała być finansowana przez libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Do więzienia trafił 21 października. Został zwolniony 10 listopada i pod nadzorem policji czeka na wynik apelacji.

- Chcę przeczytać tę książkę i dowiedzieć się, jak wyglądały najtrudniejsze dni w więzieniu. Jestem oburzony, że w naszym kraju wsadzono byłego prezydenta do więzienia. To naprawdę skandal. I dlatego, by go uhonorować, zamierzać wszystkim znajomym podarować tę książkę w prezencie - powiedział dziennikarzom na premierze książki 68-letni Francois Duthu.

- Uwielbiam go. Kocham. Zawsze go popierałam. Tyle zrobił dla Francji. To, przez co musiał przejść, jest po prostu haniebne - stwierdziła zwolenniczka Sarkozy'ego, Claudine Teissier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
Sarkozy w więzieniu. Odprowadziła go Carla Bruni
sarkozy
Sarkozy idzie do więzienia
pap_20250106_16P
Więzienie dla byłego prezydenta Francji. Jest wyrok

Religijne odrodzenie Sarkozy'ego w więzieniu

Nicolas Sarkozy swój proces porównuje do afery Alfreda Dreyfusa, kapitana francuskiej armii żydowskiego pochodzenia, niesłusznie skazanego w 1894 roku za szpiegostwo. Z książki ma się wyłaniać obraz wręcz męczennika, który za kratami doznał religijnego odrodzenia. Sarkozy kilkakrotnie prosił o spotkanie z księdzem.

"Pierwszy raz od wielu lat przyjąłem komunię. Bardzo to przeżyłem. Uszczęśliwiło mnie to. (...) Modliłem się o to, żebym miał siłę, by dźwigać krzyż tej niesprawiedliwości" - czytamy w książce.

Czego z "Dziennika więźnia" nie dowie się czytelnik?

Relacją byłego prezydenta są oburzone między innymi organizacje broniące praw osadzonych, ponieważ Sarkozy spędził w więzieniu jedynie 3 tygodnie i to na bardzo preferencyjnych warunkach. Nie miał szansy w pełni poznać francuskiego systemu penitencjarnego.

"Czytelnik nie dowie się z tej książki o przeludnieniu, o chronicznym braku higieny, o braku prywatności, o rozpadzie więzi rodzinnych. O pasożytach, o przemocy strukturalnej, o utrudnieniach w dostępie do opieki zdrowotnej. Te zaniedbania dotykają większość osadzonych, ale Nicolasowi Sarkozy'emu zostało to oszczędzone" - czytamy w oświadczeniu Międzynarodowego Obserwatorium Więzień.

Złośliwi mówią, że przeczytanie książki może zająć dłużej niż czas, który Sarkozy spędził za kratami.

OGLĄDAJ: Wydanie z 11.12.2025
Wydanie z 11.12.2025

Źródło: Fakty o Świecie

Źródło zdjęcia głównego: SADAK SOUICI/PAP/EPA

TAGI:
Nicolas SarkozyFrancjaWięziennictwoMarine Le Pen
Joanna Stempień
