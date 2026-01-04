Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

2 godziny i 20 minut. Kulisy operacji "Absolute Resolve"

sklejka maduro
Jak w Wenezueli odebrano pojmanie Maduro? Relacja Macieja Worocha z Bogoty w Kolumbii
Źródło: TVN24
Od miesięcy grupa amerykańskich szpiegów śledziła każdy ruch Nicolasa Maduro - podała stacja BBC, opisując szczegóły operacji "Absolute Resolve", która trwa 2 godziny i 20 minut. Brytyjski nadawaca zacytował prezydenta Donalda Trumpa, który przekazał, że dyktator chciał się ukryć, "dotarł do drzwi, ale nie zdążył ich zamknąć".
Kluczowe fakty:
  • Ujęty przez wojska USA wenezuelski dyktator Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę wieczorem schwytani, a następnie przetransportowani do aresztu na Brooklynie w Nowym Jorku.
  • Maduro prawdopodobnie w poniedziałek stanie przed sądem i formalnie usłyszy zarzuty.
  • Na nim, jego żonie oraz trzech innych osobach z ich otoczenia, które pozostają na wolności ciążą cztery zarzuty, w tym uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. 
  • BBC opisała kulisy amerykańskiej operacji o kryptonimie "Absolute Resolve", która skupiła się na dostaniu się do "fortecy" w sercu stolicy Wenezueli.

BBC, opisując przygotowania do ujęcia polityka podczas operacji wojskowej USA, podała w niedzielę, powołując się na źródła w wojsku USA, że grupa amerykańskich szpiegów, w tym źródło w rządzie Wenezueli, od miesięcy obserwowała, gdzie przywódca tego kraju Nicolas Maduro śpi, co je, w co się ubiera, a monitoringiem objęto nawet jego zwierzęta.

Portal brytyjskiego nadawcy przekazał, że przygotowania do operacji o kryptonimie "Absolute Resolve" sfinalizowano na początku grudnia po miesiącach skrupulatnego planowania. W ramach przygotowań amerykańscy wojskowi stworzyli między innymi dokładną, pełnowymiarową replikę kryjówki Maduro w Caracas, aby przećwiczyć drogi wejścia.

Po przygotowaniu planu "interwencji niespotykanej od czasów zimnej wojny" Amerykanie musieli jedynie czekać na optymalne warunki do jego realizacji - zaznaczyła BBC. Pod koniec grudnia prezydent Donald Trump wydał zgodę na przeprowadzenie misji, ale postanowiono czekać na lepsze warunki pogodowe, w tym mniejsze zachmurzenie.

Ostatecznie rozkaz Trumpa nadszedł w piątek krótko przed północą w Caracas, co umożliwiło wojsku działanie pod osłoną ciemności.

2 godziny i 20 minut

Rozpoczęła się trwająca 2 godziny i 20 minut misja powietrzno-lądowo-morska. Trump śledził jej przebieg na żywo w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie towarzyszyli mu dyrektor CIA John Ratcliffe i sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Według BBC Rubio zaczął informować parlamentarzystów o podjętych działaniach dopiero w trakcie operacji.

Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
Źródło: @realDonaldTrump/truthsocial.com

USA rozmieściły ponad 150 samolotów, w tym bombowce, myśliwce i samoloty rozpoznawcze. Żołnierze USA zostali ostrzelani, a jeden z ich śmigłowców został trafiony, ale nadal mógł latać.

Krótko po rozpoczęciu nalotów o godzinie 2.01 w sobotę czasu lokalnego żołnierze dotarli do bazy wojskowej, na terenie której ukrywał się Maduro. Trump opisał ją później jako "fortecę" w sercu Caracas. "Byli w gotowości, czekali na nas. Wiedzieli, że nadchodzimy" - powiedział.

Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima
Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima
Źródło: The White House/X

Maduro próbował uciec do kryjówki na terenie bazy. "Próbował dostać się w bezpieczne miejsce, które nie było tak bezpieczne, ponieważ wysadzilibyśmy drzwi w powietrze w jakieś 47 sekund" - zacytowało Trumpa BBC. "Dotarł do drzwi, ale nie zdążył ich zamknąć" - dodał.

O godzinie 4.20 czasu lokalnego śmigłowce z Maduro i jego żoną Cilią Flores na pokładzie opuściły terytorium Wenezueli. Niemal dokładnie godzinę później Trump ogłosił wiadomość o schwytaniu wenezuelskiego przywódcy. "Maduro i jego żona wkrótce staną przed obliczem amerykańskiej sprawiedliwości" - zapowiedział.

Według telewizji NBC Maduro prawdopodobnie w poniedziałek stanie przed sądem i formalnie usłyszy zarzuty. Dyktator będzie trzecim przywódcą obcego państwa, który odpowie przed amerykańskim sądem za przemyt narkotyków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Manuel Noriega, Juan Orlando Hernandez, Nicolas Maduro 
Maduro nie będzie pierwszy. Oni też stawali przed amerykańskim sądem
Nicolas Maduro
"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro
Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima
Maduro w rękach Amerykanów. Pierwsze zdjęcie

Na Maduro i jego żonie - oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, które pozostały na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu.

Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Jeśli Maduro zostanie uznany za winnego, grozi mu kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora?
pc

Ile jest warta głowa dyktatora?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akw

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: The White House/X, TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Nicolas MaduroWenezuelaUSAAdministracja Donalda Trumpa
Czytaj także:
shutterstock_1628972704
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
BIZNES
pap_20251211_0Y3
"Ustawa w tej postaci budzi niepokój". Co zrobi prezydent?
Polska
sypialnia, calmcation, quietcation, wakacje
Dokąd i jak będziemy podróżować w 2026 roku? Nowe trendy również w Polsce
BIZNES
GettyImages-2253873307
Niepewność Stocha przed drugą serią. Nieudany skok
RELACJA
imageTitle
Shiffrin poskromiona w slalomie. Sześć z rzędu zwycięstw i koniec
EUROSPORT
Dwie osoby na dachu autobusu
Dwie osoby na dachu autobusu. Nagranie
Poznań
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery bagażu na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
WARSZAWA
Wypadek podczas policyjnej interwencji
Wypadek podczas pościgu. Trzy osoby w szpitalu, w tym policjanci
Wrocław
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
BIZNES
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
METEO
imageTitle
Falstart Majchrzaka w Australii. Przepadł już w kwalifikacjach
EUROSPORT
Namierzyli go "łowcy głów"
Szukali go od ponad roku. "Łowcy głów" wytropili go w Holandii
Lublin
imageTitle
Kolejny sportowiec na liście ofiar pożaru w Szwajcarii
EUROSPORT
Zabezpieczyli telefony komórkowe o wartości około 130 tysięcy złotych
108 zarzutów dla 23-latka. Zawierał umowy na drogie telefony
Lublin
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
BIZNES
imageTitle
Nie tylko ofiara, ale i bohater. Wrócił w płomienie, by ratować ukochaną
EUROSPORT
Do zderzenia doszło na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu
Próbował zawrócić, wtedy zderzył się z radiowozem
Poznań
Korea Północna przeprowadziła pierwszy w tym roku test pocisków balistycznych
Korea Północna wystrzeliła rakiety balistyczne. Pierwsza taka próba w tym roku
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
BIZNES
Pogoda w Słupsku
Sypie tak, że świata nie widać. Kolejny dzień ataku zimy
METEO
Pasjonatów skoków narciarskich w Polsce nie brakuje
Skaczą bez skoczni. W Pabianicach szukają drugiego Stocha
Rafał Kazimierczak
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
WARSZAWA
Awaria prądu w Berlinie
Część stolicy bez prądu. Blackout może potrwać kilka dni 
imageTitle
Dziesiąta porażka Spurs. Sochan w roli widza
EUROSPORT
Zginęła policjantka
Jechali na komisariat. Nie żyje policjantka
Olsztyn
imageTitle
Skoki z widokiem na cmentarz. Spoczywa tam współtwórca Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
Szwajcaria, pożar, Crans-Montana
Zidentyfikowano kolejne ofiary pożaru w kurorcie
imageTitle
Pierwszy sprawdzian rywali Polaków. Niemcy pokazali pazur
EUROSPORT
praca biuro biurko shutterstock_277320227
Rewolucja sztucznej inteligencji a rynek pracy w 2026 roku. Pora sprzątać biurko?
Łukasz Figielski
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica