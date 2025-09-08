Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zakazali mediów społecznościowych, wybuchły gwałtowne zamieszki. 14 osób nie żyje

epa12362084
Nepal. Protest przeciwko zakazowi mediów społecznościowych
Źródło: Reuters
Co najmniej 14 osób zginęło w Nepalu w trakcie protestów przeciwko zakazowi korzystania z mediów społecznościowych. Jest kilkudziesięciu rannych.
Kluczowe fakty:
  • W zeszłym tygodniu w Nepalu wszedł w życie zakaz korzystania z wielu platform społecznościowych. Wywołało to sprzeciw tysięcy młodych ludzi.
  • Władze zdecydowały o "dezaktywacji" m.in. Facebooka, Messengera, Instagrama, YouTube'a, WhatsAppa i portalu X.
  • W poniedziałkowych zamieszkach zginęło co najmniej 14 osób.

W poniedziałek w stolicy Nepalu, Katmandu, wybuchły gwałtowne zamieszki, w wyniku których życie straciło już co najmniej 14 osób, a około 90 zostało rannych.

Zamieszki są pokłosiem wprowadzonego przez rząd w zeszłym tygodniu zakazu korzystania z wielu mediów społecznościowych. Władze zdecydowały o "dezaktywacji" 26 platform - jak podaje "Kathmandu Post", wśród nich znalazły się m.in.: Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, WhatsApp, X, LinkedIn, Snapchat, Reddit, Discord, Pinterest, Signal, Threads, WeChat i Tumblr. Zakaz wszedł w życie w czwartek o północy.

- Jesteśmy tu, aby potępić blokowanie mediów społecznościowych, ale to nie jest jedyny powód - powiedział 24-letni student Yujan Rajbhandari, cytowany przez AFP. Dodał, że demonstrujący potępiają również "zinstytucjonalizowaną korupcję w Nepalu". Inny protestujący, 20-letni Ikshama Tumrok, ocenił, że zakaz odzwierciedla "autorytarne praktyki rządu i chcemy to zmienić".

Nepal. Protest przeciwko zakazowi mediów społecznościowych
Nepal. Protest przeciwko zakazowi mediów społecznościowych
Źródło: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Zamieszki w Nepalu

Podczas demonstracji grupa protestujących zatrzymała pojazd służb bezpieczeństwa, zmierzający w kierunku parlamentu, i próbowała wedrzeć się do budynku. Podpalono m.in. karetkę pogotowia.

Policja użyła armatek wodnych, pałek i gumowych kul w celu opanowania tłumu, przekazał w rozmowie z Reutersem lokalny urzędnik Muktiram Rijal. - Użyliśmy gazu łzawiącego i armatek wodnych, gdy protestujący weszli na teren objęty zakazem wstępu - poinformował zaś rzecznik policji Shekhar Khanal w rozmowie z AFP. Dodał, że wiele osób zostało rannych również po stronie policji.

W okolicy, w której dochodziło do zamieszek, oraz w pobliżu najważniejszych urzędów, nałożono godzinę policyjną, która ma obowiązywać do późnego wieczora czasu lokalnego w poniedziałek.

Nepal. Policja przed budynkiem parlamentu
Nepal. Policja przed budynkiem parlamentu
Źródło: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Dlaczego zakazano mediów społecznościowych?

Rząd Nepalu oskarżył platformy społecznościowe o nieprzestrzeganie nowych krajowych przepisów. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Nepalu z 2023 roku Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych nakazało tym firmom wyznaczenie lokalnego przedstawiciela i osoby odpowiedzialnej za regulację treści.

W ostatnim czasie ministerstwo poinformowało, że platformy otrzymały siedmiodniowy termin na rejestrację zgodnie z nakazem sądowym, ale nie dotrzymały terminu. W następstwie wydano nakaz "dezaktywacji" tych platform. Tylko pięć platform i komunikatorów, w tym TikTok, zarejestrowało się w podanym terminie i uniknęło restrykcji.

Zakaz spotkał się z krytyką ze strony organizacji zajmujących się prawami człowieka i wolnością prasy. Oskarżają one rząd Nepalu o ograniczanie wolności słowa. W niedzielnym oświadczeniu rząd zaprzeczył jakimkolwiek próbom ingerowania w wolność słowa i zapewnił, że jeśli platformy złożą wniosek o rejestrację, to zostanie przywrócona ich działalność.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tysiące ludzi wyszły na ulice. Chcą przywrócenia monarchii

Tysiące ludzi wyszły na ulice. Chcą przywrócenia monarchii

Najlepsze kierunki dla podróżujących solo

Najlepsze kierunki dla podróżujących solo

BIZNES

W weekend zakaz ten wywołał zamieszanie, uderzając w wiele firm. Kluczowa dla Nepalu branża turystyczna w dużej mierze opiera się na mediach społecznościowych, wykorzystując je do promocji i docierając za ich pośrednictwem do odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Zakaz utrudnił też Nepalczykom kontakt z bliskimi, wielu z nich ma krewnych i przyjaciół poza granicami kraju.

OGLĄDAJ: Dlaczego Musk kupił Twittera? "Bo szło mu za dobrze"
Elon Musk

Dlaczego Musk kupił Twittera? "Bo szło mu za dobrze"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP, Reuters, Kathmandu Post

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
NepalMedia społecznościowe
Czytaj także:
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
WARSZAWA
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Jest powiat, gdzie wydano alarm trzeciego stopnia
METEO
Chłopiec zmarło po potrąceniu przez autobus
Potrącony pięciolatek zmarł. Prokuratura: nie było przy nim rodziców
Kraków
Pożar po uderzeniu pioruna w Dąbrowie Górniczej
Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun
METEO
Naukowcy potwierdzają: herbata obniża poziom stresu
Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj ulewnie pada
METEO
Niania z wiatrówką
Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia
Wrocław
Do zdarzenia doszło w piątek
Wyciągnął nóż i zażądał pieniędzy. Wtedy do sklepu wszedł klient
Poznań
imageTitle
Ponitka kontra znajomi z ligi tureckiej. "Nie mogę się doczekać"
EUROSPORT
Ulewa, deszcz
Tutaj też wysłano alert RCB. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
METEO
imageTitle
W trzy miesiące zrobił więcej niż przez trzy i pół roku
EUROSPORT
Lotnisko
Próbował wyłączyć silnik podczas lotu. Pilot przyznał się do winy
Świat
Pożar ciężarówki na S7
Na S7 spłonęła ciężarówka. Wiozła piwo
Kielce
Kazik Staszewski
"Jednoczy w groźbie". Po wulgarnej piosence Kazika "przestało być śmiesznie"
Polska
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Policjant wymusił pierwszeństwo, taksówkarza ukarał mandatem. "Wyjątkowo przykry widok"
Łódź
Ewa Puszczyńska
To oni wskażą polskiego kandydata do Oscara
Kultura i styl
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
WARSZAWA
imageTitle
Aż roiło się od gwiazd. Zobacz, kto pojawił się na finale US Open
EUROSPORT
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Dron spadł niedaleko granicy. Nowe informacje
Lublin
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
WARSZAWA
Akt oskarżenia w aferze GetBack odesłany do prokuratury
Afera jak "scenariusz filmu gangsterskiego", ale "młyny sprawiedliwości mielą powoli"
Polska
Strzelce Krajeńskie. Szybki kierowca
Pędził z prędkością 120 km/h. Dostał wysoki mandat
Lubuskie
nadym rosja ropa gaz odwiert - Vladimir Endovitskiy shutterstock_2000630486
USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy
BIZNES
Psu natychmiast podano wodę
Pies zamknięty w rozgrzanym aucie. "Leżał na fotelu, oddychał bardzo szybko"
Poznań
Wypadek na S19 w Jeżowem
Na drodze ekspresowej zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Pierwsze ustalenia prokuratury
Rzeszów
Policja w Chicago w trakcie protestu przeciwko wysłaniu Gwardii Narodowej do miasta
Chicago przygotowuje się na interwencję Gwardii Narodowej. Apel kościołów
Świat
pap_20140124_0VD (1)
Ograniczenia dla obywateli Ukrainy. Mniej świadczeń w opiece zdrowotnej
Zdrowie
Chciał urozmaicić dzieciom dożynki, wożąc je ciągnikiem mimo zakazu
Wziął dzieci na przejażdżkę ciągnikiem. Miał zakaz
Wrocław
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica