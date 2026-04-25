Trump odwołał delegację do Pakistanu
Reuters, powołując się na źródła w pakistańskim rządzie, poinformował, że irańska delegacja na czele z szefem MSZ Abbasem Aragczim opuściła w sobotę Islamabad. Informację podają też stacje BBC i CNN.
Według irańskich mediów Aragczi w Islamabadzie spotkał się z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem. Nie doszło natomiast do rozmowy z delegacją USA.
Trump odwołał delegację Witkoffa i Kushnera
Niedługo później Donald Trump powiedział stacji Fox News, że odwołał podróż Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera do Pakistanu na rozmowy z Iranem. W piątek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiadała, że to oni pojawią się w Pakistanie, aby negocjować z delegacją Iranu.
Prezydent USA powiedział serwisowi Axios, że odwołanie wyjazdu wysłanników nie oznacza wznowienia operacji zbrojnej przeciwko Iranowi. - Nie. To nie oznacza tego. Nie myśleliśmy jeszcze o tym - oświadczył.
Axios napisał, że Trump odwołał wyjazd Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w związku ze "stanowiskiem Irańczyków w czasie negocjacji".
- Nie widzę sensu, by wysyłać ich w 18-godzinny lot w obecnej sytuacji. To zbyt długo. Możemy to równie dobrze zrobić przez telefon. Irańczycy mogą do nas zadzwonić, jeśli chcą. Nie będziemy podróżować tylko po to, żeby tam siedzieć - powiedział Trump. - Mamy wszystkie karty. Nie będziemy tam lecieć, żeby tylko posiedzieć i porozmawiać o niczym - dodał prezydent.
Trump o swojej decyzji poinformował też w serwisie Truth Social. "Właśnie odwołałem wyjazd moich przedstawicieli do Islamabadu w Pakistanie, (gdzie mieli) spotkać się z Irańczykami. Zbyt wiele czasu straconego na podróż, zbyt wiele pracy!" - napisał.
Jak dodał, we władzach Iranu trwają "olbrzymie walki wewnętrzne" i panuje "dezorientacja". "Nikt nie wie, kto rządzi, włącznie z nimi" - kontynuował prezydent. "Co więcej, my mamy wszystkie karty, oni nie mają żadnych! Jeśli chcą rozmawiać, wystarczy, że zadzwonią!!!" - dodał Trump.
Przebieg rozmów w Pakistanie
Pakistański premier Shehbaz Sharif po spotkaniu z Aragczim przekazał, że odbyli "niezwykle serdeczną wymianę poglądów na temat obecnej sytuacji w regionie". "Omawialiśmy również kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym dalsze zacieśnienie dwustronnych stosunków" - poinformował.
Reuters podał, że Aragczi w sobotę przekazał szefowi Sztabu Generalnego pakistańskich sił zbrojnych marszałkowi polnemu Asimowi Munirowi odpowiedź na propozycje USA w sprawie porozumienia pokojowego, zawierającą żądania Teheranu i zastrzeżenia wobec stanowiska Waszyngtonu.
Sam szef irańskiego MSZ przekazał, że "przedstawił stanowisko Iranu dotyczące realnych ram trwałego zakończenia wojny". "Nadal nie wiem, czy Stany Zjednoczone nadal poważnie traktują dyplomację" - zaznaczył.
Pierwsza runda negocjacji pokojowych USA z Iranem odbyła się 11 kwietnia w Islamabadzie, ale zakończyła się fiaskiem. Od 8 kwietnia w wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje rozejm, który przerwał toczące się od 28 lutego walki. Zawieszenie broni wygasło po dwóch tygodniach, ale zostało przedłużone przez Trumpa na bliżej nieokreślony czas.
Irańska delegacja ma teraz w planach wizyty w Omanie i Rosji.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL