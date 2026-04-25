Świat

Trump odwołał delegację do Pakistanu

Jared Kushner i Steve Witkoff
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
W Pakistanie nie doszło do negocjacji Iranu i USA. Delegacja Iranu miała w sobotę opuścić Islamabad. Donald Trump z kolei powiedział, że odwołał amerykańską delegację, bo USA nie chcą "rozmawiać o niczym".

Reuters, powołując się na źródła w pakistańskim rządzie, poinformował, że irańska delegacja na czele z szefem MSZ Abbasem Aragczim opuściła w sobotę Islamabad. Informację podają też stacje BBC i CNN.

Abbas Aragczi i szef sztabu pakistańskiej armii Asim Munir podczas negocjacji w Islamabadzie
Abbas Aragczi i szef sztabu pakistańskiej armii Asim Munir podczas negocjacji w Islamabadzie
Źródło: PAP/EPA/IRANIAN FOREIGN MINISTRY HANDOUT

Według irańskich mediów Aragczi w Islamabadzie spotkał się z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem. Nie doszło natomiast do rozmowy z delegacją USA.

Trump odwołał delegację Witkoffa i Kushnera

Niedługo później Donald Trump powiedział stacji Fox News, że odwołał podróż Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera do Pakistanu na rozmowy z Iranem. W piątek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiadała, że to oni pojawią się w Pakistanie, aby negocjować z delegacją Iranu.

Witkoff i Kushner lecą do Pakistanu, Vance - nie

Świat

Prezydent USA powiedział serwisowi Axios, że odwołanie wyjazdu wysłanników nie oznacza wznowienia operacji zbrojnej przeciwko Iranowi. - Nie. To nie oznacza tego. Nie myśleliśmy jeszcze o tym - oświadczył.

Axios napisał, że Trump odwołał wyjazd Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w związku ze "stanowiskiem Irańczyków w czasie negocjacji".

- Nie widzę sensu, by wysyłać ich w 18-godzinny lot w obecnej sytuacji. To zbyt długo. Możemy to równie dobrze zrobić przez telefon. Irańczycy mogą do nas zadzwonić, jeśli chcą. Nie będziemy podróżować tylko po to, żeby tam siedzieć - powiedział Trump. - Mamy wszystkie karty. Nie będziemy tam lecieć, żeby tylko posiedzieć i porozmawiać o niczym - dodał prezydent.

Trump o swojej decyzji poinformował też w serwisie Truth Social. "Właśnie odwołałem wyjazd moich przedstawicieli do Islamabadu w Pakistanie, (gdzie mieli) spotkać się z Irańczykami. Zbyt wiele czasu straconego na podróż, zbyt wiele pracy!" - napisał.

Jak dodał, we władzach Iranu trwają "olbrzymie walki wewnętrzne" i panuje "dezorientacja". "Nikt nie wie, kto rządzi, włącznie z nimi" - kontynuował prezydent. "Co więcej, my mamy wszystkie karty, oni nie mają żadnych! Jeśli chcą rozmawiać, wystarczy, że zadzwonią!!!" - dodał Trump.

Przebieg rozmów w Pakistanie

Pakistański premier Shehbaz Sharif po spotkaniu z Aragczim przekazał, że odbyli "niezwykle serdeczną wymianę poglądów na temat obecnej sytuacji w regionie". "Omawialiśmy również kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym dalsze zacieśnienie dwustronnych stosunków" - poinformował.

Reuters podał, że Aragczi w sobotę przekazał szefowi Sztabu Generalnego pakistańskich sił zbrojnych marszałkowi polnemu Asimowi Munirowi odpowiedź na propozycje USA w sprawie porozumienia pokojowego, zawierającą żądania Teheranu i zastrzeżenia wobec stanowiska Waszyngtonu.

Sam szef irańskiego MSZ przekazał, że "przedstawił stanowisko Iranu dotyczące realnych ram trwałego zakończenia wojny". "Nadal nie wiem, czy Stany Zjednoczone nadal poważnie traktują dyplomację" - zaznaczył.

Pierwsza runda negocjacji pokojowych USA z Iranem odbyła się 11 kwietnia w Islamabadzie, ale zakończyła się fiaskiem. Od 8 kwietnia w wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje rozejm, który przerwał toczące się od 28 lutego walki. Zawieszenie broni wygasło po dwóch tygodniach, ale zostało przedłużone przez Trumpa na bliżej nieokreślony czas.

Irańska delegacja ma teraz w planach wizyty w Omanie i Rosji.

OGLĄDAJ: Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę"
Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę"

Kuba Koprzywa
Czytaj także:
Zondacrypto
Co z pieniędzmi z Zondacrypto? Rzecznik Praw Obywatelskich o czarnym scenariuszu
Fakty po Faktach
Strażacy usuwają skutki silnego wiatru
Ponad 120 interwencji służb. Gdzie wiatr będzie najsilniejszy?
METEO
RAK
Milionów przybywa w zawrotnym tempie. Łatwogang o zbiórce: tu nie chodzi o nas, chodzi tylko o dzieciaki
Polska
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
METEO
imageTitle
Milowy krok Barcelony przy wkładzie Lewandowskiego
EUROSPORT
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
"My, dziennikarze wiemy dużo więcej, niż na co dzień możemy powiedzieć"
25 lat TVN24
imageTitle
Piękny gol Pajor w półfinale Ligi Mistrzyń
EUROSPORT
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Trwa urodzinowa trasa TVN24. Tak było w Kazimierzu Dolnym
25 lat TVN24
Pożar na północy Japonii
Z powodu ognia ewakuowano jedną trzecią populacji miasta
METEO
EN_01675391_0023 (1)
Orban podjął decyzję. "Postanowiłem z niego zrezygnować"
Świat
Iga Świątek
Świątek poddała mecz w Madrycie
EUROSPORT
W zderzeniu brał udział ciągnik rolniczy
Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"
WARSZAWA
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
METEO
Doprowadzenie kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej PAP/Art Service
Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"
Katowice
Silny wiatr
Uwaga! Alert RCB w kolejnych miejscach
METEO
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Rozmowy, zdjęcia i mnóstwo uśmiechu w Kazimierzu Dolnym. "Jesteśmy na żywo w telewizji"
25 lat TVN24
Protest przed KPRM
"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera
WARSZAWA
imageTitle
Problemy zdrowotne zatrzymały Świątek
EUROSPORT
Donald Tusk - Maciej Płażyński - Andrzej Olechowski
Jeden z "trzech tenorów". Premier i inni politycy wspominają Olechowskiego
Polska
Emmanuel Macron
Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
BIZNES
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
METEO
Aleksandra Wójtowicz z PISM w podcaście "Czas Przyszły". Odcinek "AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę"
Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI"
BIZNES
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Rozbój na dworcu. Groził pobiciem, zabrał pieniądze
WARSZAWA
Facebook Meta
Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany
BIZNES
Patrol saperski (zdjęcie ilustracyjne)
Amunicja w mieszkaniu. Na miejscu policjanci i saperzy
Trójmiasto
AdobeStock_154557591
Ten koszmar bierze się z powietrza. Zna to 12 milionów Polaków
Agata Daniluk
1 godz 10 min
Obrady w Sejmie
"Słyszałem od polityków PiS 'przepraszam, że tak powiedziałem, ale ja tak muszę'"
W kuluarach
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
Dramatyczne sceny w autobusie, kierowca zareagował wzorowo. "Bohater"
WARSZAWA
imageTitle
Kolejne zmartwienie Realu. "Mbappe odczuwał ból"
EUROSPORT
Zrobili grilla na cudzej działce (zdjęcie ilustracyjne)
Co czwarty Polak nie planuje wydatków w długi weekend
BIZNES

