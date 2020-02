"NATO nadal wspiera Turcję różnymi środkami"

Tę niebezpieczną sytuację należy deeskalować - powiedział w piątek w Brukseli szef NATO Jens Stoltenberg. Po nadzwyczajnych konsultacjach, przeprowadzonych na wniosek Turcji, gdy w syryjskich nalotach w Idlibie zginęło 33 jej żołnierzy, Stoltenberg oświadczył, że Sojusz "potępia ciągłe ataki powietrzne ze strony reżimu syryjskiego i wspierającej go Rosji".

Rada Północnoatlantycka, w skład której wchodzą ambasadorowie wszystkich 29 państw członkowskich NATO, spotkała się w piątek na wniosek Turcji, by przeprowadzić konsultacje w sprawie sytuacji w Syrii zgodnie z art. 4 traktatu waszyngtońskiego. Na jego podstawie każdy sojusznik może zwrócić się o takie konsultacje, jeśli uważa, że zagrożona jest jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

- Sojusznicy potępiają ciągłe ataki powietrzne ze strony reżimu syryjskiego i wspierającej go Rosji w prowincji Idlib. Wzywamy ich do zaprzestania ofensywy, przestrzegania prawa międzynarodowego i wspierania wysiłków ONZ na rzecz pokojowego rozwiązania - podkreślił sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Szef NATO wskazał, że ewentualna eskalacja konfliktu pogorszyłaby i tak złą sytuację humanitarną w regionie oraz uniemożliwiłaby dostęp do pomocy humanitarnej osobom przebywającym w Idlibie. Wezwał strony do natychmiastowego powrotu do zawieszenia broni w tej części Syrii.