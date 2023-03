Turcja i Węgry przystąpią do ratyfikacji wniosku Finlandii o dołączenie do NATO. Bez Szwecji

Turcja rozpocznie proces ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO - zapowiedział w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, dodając, że rozmowy ze Szwecją będą się nadal toczyły. Podobną decyzję podjęły władze Węgier, ogłaszając termin rozpatrzenia przez parlament fińskiego wniosku. Z zadowoleniem kroki Ankary i Budapesztu przyjął szef NATO oraz przedstawiciel USA, zachęcając jednak, by państwa te przystąpiły również do akceptacji członkostwa Szwecji.