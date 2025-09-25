Logo strona główna
Świat

NATO poderwało myśliwce. Pięć rosyjskich samolotów nad Bałtykiem

G1spW7iW0AAT9xb
Kolejny atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Źródło: TVN24
NATO poderwało dwa węgierskie Gripeny w związku z pięcioma rosyjskimi myśliwcami, które przeleciały blisko łotewskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało w czwartek po południu Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych.

Dowództwo sił powietrznych NATO przekazało w czwartek po południu, że dwa węgierskie Gripeny zostały poderwane do akcji.

Jak podano w oświadczeniu, pięć rosyjskich maszyn - Su-30, Su-35 i trzy MiG-31 - przelatywały w pobliżu łotewskiej przestrzeni powietrznej. 

Samoloty NATO poderwano z bazy w Szawlach na Litwie.

Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem

W tym tygodniu rosyjski samolot wojskowy przeleciał również na fregatą marynarki wojennej Niemiec na Morzu Bałtyckim. Informacje przekazał minister obrony Boris Pistorius. Podkreślił w Bundestagu, że Rosja "dosłownie testuje granice". W niedzielę niemieckie myśliwce Eurofighter zostały wysłane do odeskortowania rosyjskiego samolotu zwiadowczego Ił-20M, który przelatywał nad Bałtykiem. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjski Ił nad Bałtykiem odeskortowany przez samoloty państw NATO

Rosyjski Ił nad Bałtykiem odeskortowany przez samoloty państw NATO

"Rosja dosłownie testuje granice". Media: samolot przeleciał tuż nad fregatą

"Rosja dosłownie testuje granice". Media: samolot przeleciał tuż nad fregatą

Wcześniej trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia. Rząd w Tallinie zwrócił się do NATO o konsultacje w ramach artykułu 4. W tej sprawie zebrała się też nadzwyczajna Rada Bezpieczeństwa ONZ, zaledwie tydzień po tym, jak kraje członkowskie dyskutowały o przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

pc

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/NATO_AIRCOM

TAGI:
NATORosjaMorze Bałtyckie
