NATO poderwało myśliwce. Pięć rosyjskich samolotów nad Bałtykiem

Dowództwo sił powietrznych NATO przekazało w czwartek po południu, że dwa węgierskie Gripeny zostały poderwane do akcji.
Jak podano w oświadczeniu, pięć rosyjskich maszyn - Su-30, Su-35 i trzy MiG-31 - przelatywały w pobliżu łotewskiej przestrzeni powietrznej.
Samoloty NATO poderwano z bazy w Szawlach na Litwie.
Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
W tym tygodniu rosyjski samolot wojskowy przeleciał również na fregatą marynarki wojennej Niemiec na Morzu Bałtyckim. Informacje przekazał minister obrony Boris Pistorius. Podkreślił w Bundestagu, że Rosja "dosłownie testuje granice". W niedzielę niemieckie myśliwce Eurofighter zostały wysłane do odeskortowania rosyjskiego samolotu zwiadowczego Ił-20M, który przelatywał nad Bałtykiem.
Wcześniej trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia. Rząd w Tallinie zwrócił się do NATO o konsultacje w ramach artykułu 4. W tej sprawie zebrała się też nadzwyczajna Rada Bezpieczeństwa ONZ, zaledwie tydzień po tym, jak kraje członkowskie dyskutowały o przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Autorka/Autor: os/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/NATO_AIRCOM