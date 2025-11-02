Co z Tajwanem? Xi "zna konsekwencje"

Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem Źródło: TVN24, Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w niedzielę w wywiadzie dla stacji CBS, że temat Tajwanu nie pojawił się w trakcie jego ostatniej rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Ocenił też, póki on zajmuje stanowisko prezydenta USA, do chińskiego ataku na Tajwan nie dojdzie. Przekonywał, iż Xi otwarcie twierdził i mówił o tym, że jego ludzie "znają konsekwencje" takiego kroku.

Pytany o ewentualną amerykańską interwencję w przypadku ataku ze strony Pekinu na Tajwan, Trump odparł: - Nie mogę zdradzać moich sekretów.

Chińskie roszczenia do Tajwanu

Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale są prawnie zobowiązane do dostarczania mu środków do obrony.

Chiny uważają Tajwan za swoje terytorium, a w ostatnich latach nasiliły presję militarną, proponując model "jeden kraj, dwa systemy", który władze w Tajpej odrzucają. Jednocześnie Chiny nie wykluczyły użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.

>> "Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan mówi o "prawdziwym celu"

Prezydent USA i przywódca Chin spotkali się w czwartek w Pusan w Korei Południowej. Przed tymi rozmowami chińskie media sugerowały, że omawiane będzie żądanie Pekinu, by Waszyngton zmienił stanowisko wobec niepodległości Tajwanu. Chiny chcą, by USA oficjalnie sprzeciwiły się tej idei, a nie tylko jej "nie popierały".