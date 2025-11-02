Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Co z Tajwanem? Xi "zna konsekwencje"

Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem
Źródło: TVN24, Reuters
Przywódca Chin Xi Jinping zna konsekwencje ewentualnego podjęcia działań militarnych przeciwko Tajwanowi - ocenił prezydent USA Donalda Trump. Był też pytany, czy Ameryka broniłaby wyspę w przypadku ataku ze strony Pekinu.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w niedzielę w wywiadzie dla stacji CBS, że temat Tajwanu nie pojawił się w trakcie jego ostatniej rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Ocenił też, póki on zajmuje stanowisko prezydenta USA, do chińskiego ataku na Tajwan nie dojdzie. Przekonywał, iż Xi otwarcie twierdził i mówił o tym, że jego ludzie "znają konsekwencje" takiego kroku.

Pytany o ewentualną amerykańską interwencję w przypadku ataku ze strony Pekinu na Tajwan, Trump odparł: - Nie mogę zdradzać moich sekretów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?

Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?

BIZNES
Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę

Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę

BIZNES

Chińskie roszczenia do Tajwanu

Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale są prawnie zobowiązane do dostarczania mu środków do obrony.

Chiny uważają Tajwan za swoje terytorium, a w ostatnich latach nasiliły presję militarną, proponując model "jeden kraj, dwa systemy", który władze w Tajpej odrzucają. Jednocześnie Chiny nie wykluczyły użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.

>> "Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan mówi o "prawdziwym celu"

Prezydent USA i przywódca Chin spotkali się w czwartek w Pusan w Korei Południowej. Przed tymi rozmowami chińskie media sugerowały, że omawiane będzie żądanie Pekinu, by Waszyngton zmienił stanowisko wobec niepodległości Tajwanu. Chiny chcą, by USA oficjalnie sprzeciwiły się tej idei, a nie tylko jej "nie popierały".

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: PAP, The Economic Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YONHAP

Udostępnij:
TAGI:
USAChinyTajwanXi JinpingDonald TrumpPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna ChinStosunki USA - Chiny
Czytaj także:
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pościg i "zakrojone na szeroką skalę poszukiwania". Policjanci zatrzymali kierowcę
WARSZAWA
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW ostrzega
METEO
Zbigniew Ziobro
"Tylko w takim kraju ludzie jak Ziobro mogą prosić o azyl. Tylko że to się źle skończy"
Polska
imageTitle
Lewandowski wrócił. Barcelona załatwiła sprawę wcześniej
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia pokonana na własnym terenie. Nieoczekiwany bohater meczu
Najnowsze
GettyImages-2244651967
FC Barcelona - Elche CF (zapis relacji)
RELACJA
Noc, deszcz, jesień
To będzie deszczowa noc
METEO
Aleksandar Vuczić
Mają być wcześniejsze wybory. Prezydent: wychodzę naprzeciw żądaniom
Świat
imageTitle
Polski talent z życiowym sukcesem w Pucharze Świata. I ze sporym czekiem
EUROSPORT
Książę Andrzej
Andrzej może stracić ostatni honorowy tytuł. Kolejny ruch króla
Świat
imageTitle
Pegula górą w amerykańskiej wojnie nerwów
EUROSPORT
Uratowany pies
"Pomyślałem, że muszę, jeśli chcę, żeby pies przeżył". Ruszył na pomoc
Świat
Ocean Atlantycki - zdjęcie satelitarne z 1.11.2025
Ostatni miesiąc sezonu. Czy przyniesie huragany?
METEO
Jezioro Kruklin
Przyjechali na ryby, zaginęli. Z jeziora wydobyto ich ciała
Olsztyn
Robert Telus
"Nie widnieje nawet jeden mój podpis". Telus o sprawie działki
Polska
imageTitle
Sinner podbił Paryż. Wraca na szczyt światowego tenisa
EUROSPORT
Donald Trump
Trump groził interwencją w ponad 200-milionowym kraju. Jest odpowiedź władz
Świat
kuchenka gazowa
Rodzice z trójką dzieci w szpitalu. W czujniku czadu rozładowała się bateria
Katowice
new delhi indie smog shutterstock_2294585333
Sztuczny deszcz miał ich uratować, wyszedł "kolejny trik"
METEO
ludzie, ulica, przechodnie
Wystarczy jeden dokument i znikasz. Tak działa śmierć "na papierze"
Świat
imageTitle
Mocne otwarcie Sabalenki w WTA Finals
EUROSPORT
Zbrodnia w Jabłonnie
Służącą zabił, ciężarną żonę ranił. "Wszystko darować" wyszeptała w sądzie
Tamara Barriga
Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
Blisko 1,5 tysiąca dronów, ponad 70 rakiet. Skala rosyjskiego ataku w ciągu tygodnia
Świat
Ścieżki są w fatalnym stanie
Koślawe tablice i grzęzawisko. Tak wygląda dojście na groby
Poznań
imageTitle
Klub Premier League stracił cierpliwość po serii porażek
EUROSPORT
Księżyc
Zbliża się najjaśniejsza pełnia w roku. Kiedy ją zobaczymy
METEO
Na szczęście nie doszło do wylania się farby
Przewrócona cysterna na autostradzie. W środku 23 tony farby
Kraków
Zełenski, ranczo za 79 milionów dolarów i znikająca strona
FAŁSZZełenski, ranczo za 79 milionów dolarów i znikająca strona. Skąd to znamy?
Gabriela Sieczkowska
Grób Nieznanego Żołnierza na przełomie lat 50. i 60. XX wieku
100 lat temu matka poległego żołnierza losowo wybrała trumnę
WARSZAWA
parmezan shutterstock_27914728
Zuchwała kradzież sera. "Wiedzieli dokładnie, co robią"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica