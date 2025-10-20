Zuchwały napad na Luwr. Oto co wiemy do tej pory

Zuchwała kradzież w Luwrze. Wszystko co wiemy

Do napadu na Luwr doszło w niedzielę między 09.30 a 09.40, krótko po otwarciu muzeum dla zwiedzających. Łupem złodziei padła historyczna biżuteria. Sprawcy wciąż są na wolności. To kluczowe fakty, a jak wyglądają szczegóły? Zebraliśmy dostępne informacje.

Jak złodzieje dostali się do Luwru i co o nich wiemy? "Doświadczona grupa"

Prokuratura poszukuje czterech osób.

Szef MSW Francji Laurent Nunez przekazał, że dostali się do muzeum z zewnątrz za pomocą podnośnika, który znajdował się na ciężarówce, a następnie wtargnęli do Galerii Apolla. Jego zdaniem była to grupa doświadczona, która działała bardzo szybko.

Wszystko miało trwać kilka minut.

Złodzieje mieli na sobie żółte kamizelki, które miały upodobnić ich do robotników.

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem Źródło: PAP/EPA/Mohammed Badra

Jak przebiegała kradzież w Luwrze? "Spokojne" wejście i szybka akcja

Jak podała BBC, dwóch złodziei przecięło szyby budynku za pomocą akumulatorowej przecinarki tarczowej i dostało się do muzeum. Następnie zagrozili strażnikom i ukradli przedmioty z dwóch szklanych gablot.

Wybite okno w Luwrze Źródło: Reuters

Ministerstwo Kultury poinformowało w oświadczeniu, że w muzeum włączył się alarm, a pracownicy postępowali zgodnie z protokołem, kontaktując się ze służbami bezpieczeństwa i zapewniając ochronę zwiedzającym. Przekazano też, że złodzieje próbowali podpalić swój pojazd, ale uniemożliwiła to interwencja pracownika muzeum.

Ministra kultury Rachida Dati powiedziała francuskiej stacji telewizyjnej TF1, że nagraniu z kradzieży widać zamaskowanych złodziei, którzy "spokojnie" weszli do środka i rozbili gabloty z biżuterią. Przekazała też, że nikt nie został ranny, a złodzieje uciekli na dwóch skuterach.

Co skradziono z Luwru? Lista strat

Francuskie ministerstwo kultury przekazało, że skradziono osiem przedmiotów:

tiarę z zestawu biżuterii królowej Marii Amelii i królowej Hortensji;

naszyjnik z zestawu biżuterii z szafirami królowej Marii Amelii i królowej Hortensji;

kolczyk z zestawu biżuterii z szafirami królowej Marii Amelii i królowej Hortensji;

szmaragdowy naszyjnik z zestawu Marii Luizy;

parę szmaragdowych kolczyków z zestawu Marii Luizy;

broszkę znaną jako broszkę relikwiarzową;

tiarę cesarzowej Eugenii;

broszkę w kształcie kokardy cesarzowej Eugenii (została kupiona przez Luwr w 2008 roku za 6,72 mln euro).

Poza muzeum znaleziono koronę cesarzowej Eugenii. Złodzieje najwyraźniej upuścili ten wykonany ze złota, szmaragdów i diamentów przedmiot podczas ucieczki.

Wszystkie artefakty pochodzą z XIX wieku.

Nie pierwsza kradzież w Luwrze

Do kradzieży w Luwrze dochodziło już wcześniej.

W 1995 roku, w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy, były aż trzy kradzieże. 11 stycznia 1995 roku wieczorem dwaj goście i strażnik zauważyli zniknięcie z ram jednego z obrazów znajdujących się w salonach Napoleona III, w skrzydle Richelieu. Pejzaż z pierwszej połowy XIX wieku, którego autorem był Lancelot Theodore Turpin de Crisse, został wycięty z ram. Sprawca w ciągu niespełna 10 minut zdołał wyciąć i wynieść obraz, choć alarm zadziałał.

Paryż, Luwr Źródło: Marc Bruxelle / Shutterstock

18 stycznia 1995 roku skradziona została halabarda ważąca 17 kilogramów i stanowiąca część pomnika wyrzeźbionego przez Martina Desjardina, artystę z XVII wieku.

10 lipca 1995 roku łupem padł obraz w technice pasteli autorstwa XVII-wiecznego artysty Roberta de Nanteuil.

W ostatnich latach muzeum zwracało uwagę na problemy techniczne wynikające ze stanu pomieszczeń. Zapowiedziano wielki plan restauracji i przebudowy pod auspicjami prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Jedną z zapowiadanych zmian w Luwrze ma być przeniesienie Mony Lisy do osobnego, specjalnego pomieszczenia.

Ten najsłynniejszy eksponat paryskiego muzeum, przyciągający dziś turystów z całego świata, został skradziony w 1911 roku przez mężczyznę, który pracował przy oprawie obrazów w Luwrze. Arcydzieło, wywiezione do Włoch, zostało odzyskane dwa lata później.

