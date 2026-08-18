Świat Najgorszy wynik Trumpa w tej kadencji. Jest nowy sondaż Oprac. Adrian Wróbel |

Donald Trump o konflikcie z Iranem: wolałbym zawrzeć porozumienie, bo nie chcę zabijać ludzi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

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Wyniki sondażu Reuters opublikowany w poniedziałek. Z najnowszego badania wynika, że działalnia Trumpa w Białym Domu pozytywnie ocenia zaledwie 33 procent respondentów, podczas gdy 64 procent uczestników badania wyraziło dla nich dezaprobatę dla jego działań.

Według Reutersa poparcie dla Trumpa spadło z poziomu 35 procent na początku tego miesiąca i jest najniższe od czasu jego powrotu do Białego Domu. Tym samym zrównało się z najniższym poziomem odnotowanym podczas jego poprzedniej kadencji - w grudniu 2017 roku - zauważył Reuters.

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

Po powrocie do Białego Domu w 2025 roku nieco mniej niż połowa Amerykanów pozytywnie oceniała jego prezydenturę. Popularność Trumpa zaczęła spadać po tym, jak nakazał przeprowadzenie ataków na Iran wspólnie z Izraelem.

Konflikt zakłócił około jedną piątą światowego handlu ropą, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw. Obciąża to amerykańskie gospodarstwa domowe. To też problem dla republikańskich sojuszników Trumpa, którzy w listopadowych wyborach uzupełniających będą próbować utrzymać większość w Kongresie.

Ocena konfliktu z Iranem

Jak przypomniał Reuters, Trump prowadził kampanię, obiecując ograniczenie inflacji i unikanie długotrwałych wojen. Początkowo przekonywał, że konflikt z Iranem potrwa zaledwie kilka tygodni. Iran okazał się jednak odporny na działania USA i nadal w dużej mierze blokuje transport ropy przez cieśninę Ormuz, mimo że intensywność konfliktu spadła.

Około 80 procent Amerykanów - w tym 87 procent demokratów i 71 procent republikanów - uważa, że zaangażowanie USA w Iranie "będzie trwało przez dłuższy czas". Tylko 16 procent respondentów sądzi, że konflikt prawdopodobnie zakończy się w ciągu kilku tygodni.

Według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos tylko jeden na pięciu Amerykanów, a wśród republikanów około połowa, uważa, że wojna była tego warta.

Sondaże Reuters/Ipsos przeprowadzone w sierpniu pokazują, że wyborcy po raz pierwszy od około dziesięciu lat bardziej ufają demokratom niż republikanom w kwestii zarządzania gospodarką. W najnowszym badaniu 38 procent wyborców uznało, że demokraci lepiej poradziliby sobie z gospodarką, podczas gdy 35 procent wskazało republikanów. Demokraci są również postrzegani jako lepiej przygotowani do radzenia sobie z rosnącymi kosztami życia.

Poparcie dla polityki migracyjnej Trumpa

Podejście republikanów do imigracji przez całą kadencję Trumpa cieszyło się większym poparciem niż propozycje demokratów. Liczba przekroczeń granicy gwałtownie spadła, a Trump nakazał prowadzenie ogólnokrajowej kampanii przeciwko nielegalnej imigracji. Republikanie zaczynają jednak tracić przewagę w tej kwestii w związku ze śmiertelnymi konfrontacjami z udziałem agentów służb migracyjnych i rosnącą liczbą zatrzymanych, w tym dzieci.

Według najnowszego sondażu 40 procent zarejestrowanych wyborców uważa, że republikanie mają lepsze podejście do polityki imigracyjnej, podczas gdy 38 procent wskazuje demokratów. Przewaga republikanów wynosząca zaledwie 2 punkty procentowe jest najmniejsza w całej obecnej kadencji Trumpa. W styczniu 2025 roku wynosiła aż 26 punktów procentowych.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono online w ciągu czterech ostatnich dni. Wzięło w nim udział 1166 dorosłych Amerykanów z całego kraju. Margines błędu statystycznego to 3 punkty procentowe.

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