Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
"Zatrzymano trzy osoby". Szef MSWiA o fałszywych alarmach, podał szczegóły
"Zatrzymano trzy osoby". Szef MSWiA o fałszywych alarmach, podał szczegóły
Świat

Chcą zablokować stolicę w trakcie mundialu. "Drogi, lotniska i wszystko"

|
Protesty w Meksyku
Protest przeciwko polityce migracyjnej USA w Meksyku. Spalono kukłę Donalda Trumpa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Madla Hartz/PAP/EPA
Mundial jest dla protestujących pretekstem do zwrócenia uwagi na długotrwałe problemy Meksyku. W dniu otwarcia turnieju blokadę stolicy zapowiadają między innymi matki, szukające swych zaginionych dzieci, a także rolnicy, przewoźnicy i nauczyciele.

- 11 czerwca zatrzymamy mundial. Chcę, żeby to było jasne: na razie wciąż istnieje możliwość wynegocjowania rozwiązania problemu. Teraz piłka jest po stronie rządu - powiedział 20 maja lider jednego ze stanowych związków rolników Baltazar Valdez Armentia. - Jeśli nasze żądania zostaną odrzucone, 11 czerwca wieś zablokuje drogi, lotniska i wszystko, co będzie konieczne, aby to wydarzenie się nie odbyło - zagroził.

Konflikt rolników z rządem dotyczy, w dużej mierze, importu kukurydzy. Meksyk - uznawany za jej ojczyznę - dziś większość tego zboża sprowadza z USA. Rolnicy alarmują, że masowy napływ taniego ziarna doprowadził do przepełnienia magazynów i gwałtownego spadku cen, co dla wielu gospodarstw oznacza ryzyko bankructwa.

Protesty w Meksyku
Protesty w Meksyku
Źródło zdjęcia: Madla Hartz/PAP/EPA

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Z jak rewolucja. "Chcą zmiany tu i teraz"

Przewoźnicy i nauczyciele również grożą w kontekście mundialu

Blokadą stolicy 11 czerwca, kiedy odbędzie się tam otwarcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej organizowanych przez Meksyk, USA i Kanadę, grożą także przewoźnicy.

W ostatnich latach wielokrotnie blokowali oni główne drogi dojazdowe do miasta Meksyk, protestując przeciwko rosnącym kosztom działalności, napadom i wymuszeniom ze strony grup przestępczych oraz - ich zdaniem - brakowi skutecznej reakcji władz na pogarszające się bezpieczeństwo na drogach.

Chcą wydłużyć wakacje o ponad miesiąc. Mają dwa powody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcą wydłużyć wakacje o ponad miesiąc. Mają dwa powody

Do bojkotu mundialu nawołują również związki nauczycielskie. Zapowiadają protesty, marsze i blokady w dniu inauguracji turnieju, domagając się podwyżek płac, poprawy warunków pracy oraz wycofania części reform emerytalnych i edukacyjnych.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum odniosła się już do zapowiedzi wysuwanych przez poszczególne grupy zawodowe, zapewniając, że rządzący będą dążyć do dialogu i spróbują wypracować porozumienie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy.

Meksyk - przytłaczająca skala zaginięć

Turniej wykorzystują również tzw. madres buscadoras - matki zaginionych osób. Planują zebrać się przed Stadionem Azteca, przed uroczystą inauguracją imprezy na tym obiekcie, by nagłośnić skalę problemu zaginięć w Meksyku.

Na tę okazję przygotowano również koszulki piłkarskie, gdzie zamiast numeru zawodnika widnieje liczba 133 tysięcy, mająca oznaczać liczbę zaginionych w Meksyku od 1952 roku.

19 miesięcy obserwacji, 500 żołnierzy. Tak schwytano "El Jardinero"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

19 miesięcy obserwacji, 500 żołnierzy. Tak schwytano "El Jardinero"

Podczas tegorocznej manifestacji z okazji Dnia Matki pojawiły się transparenty o treści: "Meksyk - mistrz w zaginięciach", "Nie grajcie naszym bólem" i "Meksykańskie matki rozgrywają najtrudniejszy mecz - ten o sprawiedliwość".

Mistrzostwa Świata FIFA 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca-19 lipca i po raz pierwszy w historii zostaną zorganizowane wspólnie przez trzy państwa: Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę.

W Meksyku mecze zaplanowano w trzech miastach - stolicy kraju, Guadalajarze oraz Monterrey - co oznacza trzeci w historii udział tego państwa w roli gospodarza mundialu (po edycjach z 1970 i 1986 r.). Według meksykańskiego ministerstwa turystyki turniej może przyciągnąć do kraju nawet 5,5 mln turystów.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
Wywiad medyczny
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
Wywiad medyczny
26 min
pc
Szybka dostawa, tragiczne skutki. "Głupio skończył, chciał poczuć 'to coś'"
Superwizjer
Udostępnij:
Tagi:
Meksyk
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Marcin Kierwiński
"Zatrzymano trzy osoby". Szef MSWiA o fałszywych alarmach, podał szczegóły
Polska
PLAC
Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"
Świat
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
Keir Starmer
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
Świat
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Duszan Augustyn, lider społecznego ruchu w obronie szpitala w Lesku
Z bieszczadzkich połonin pod Sejm. "Skrzynia z podpisami dla premiera"
Martyna Sokołowska
Ośmiornica
"Nigdy czegoś takiego nie widziałam"
METEO
Skutkiem napływu saharyjskiego pyłu może być żółtobrunatny nalot
Porcja pyłu saharyjskiego nad Polską. Tu może pojawić się żółty osad
METEO
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
Protest w Madrycie
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Medycy śpią w przyczepach kempingowych
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki liderem rankingu zaufania
Polska
EN_01134058_0007
Są wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów
Robert Zieliński, Maciej Duda
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
Świat
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
BIZNES
Deszcz i burze w Bieszczadach
Wrócą burze i ryzyko gradu. IMGW ostrzega
METEO
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
Świat
Rozbity tir zablokował jezdnię autostrady A2
Tir przebił bariery i zahaczył o autobus. Zablokowana A2 w kierunku Łodzi
WARSZAWA
Czterech nastolatków dręczyło rówieśników
Czterech nastolatków kazało dwóm innym kopać grób. Uważają, że to normalne
Katowice
Ciężarówka na boku na trasie S8
Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do Warszawy. "Kabina całkowicie zmiażdżona"
WARSZAWA
F-35 włoskich sił powietrznych w trakcie misji NATO w bazie w Keflavik, Islandia 2022 rok
To "zdominuje islandzką politykę w najbliższych miesiącach". Zwrot w sprawie członkostwa w UE
Świat
Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta. W tle Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
"Kotłuje się tam". Mamy "kłótnię w prawicowej rodzinie"
FAKTY PO FAKTACH
shutterstock_1027730443
"Pierwszy krok". Iran znosi rekordową blokadę
BIZNES
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
Polska
Dziki
"Nie było jak ich ominąć". Dziki "uwięziły" dzieci w świetlicy
WARSZAWA
44 min
pc
Komisja nie zebrała się od dwóch lat. Mimo to posłanka dostaje pieniądze
News Michalskiego
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica