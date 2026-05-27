Chcą zablokować stolicę w trakcie mundialu. "Drogi, lotniska i wszystko"

- 11 czerwca zatrzymamy mundial. Chcę, żeby to było jasne: na razie wciąż istnieje możliwość wynegocjowania rozwiązania problemu. Teraz piłka jest po stronie rządu - powiedział 20 maja lider jednego ze stanowych związków rolników Baltazar Valdez Armentia. - Jeśli nasze żądania zostaną odrzucone, 11 czerwca wieś zablokuje drogi, lotniska i wszystko, co będzie konieczne, aby to wydarzenie się nie odbyło - zagroził.

Konflikt rolników z rządem dotyczy, w dużej mierze, importu kukurydzy. Meksyk - uznawany za jej ojczyznę - dziś większość tego zboża sprowadza z USA. Rolnicy alarmują, że masowy napływ taniego ziarna doprowadził do przepełnienia magazynów i gwałtownego spadku cen, co dla wielu gospodarstw oznacza ryzyko bankructwa.

Przewoźnicy i nauczyciele również grożą w kontekście mundialu

Blokadą stolicy 11 czerwca, kiedy odbędzie się tam otwarcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej organizowanych przez Meksyk, USA i Kanadę, grożą także przewoźnicy.

W ostatnich latach wielokrotnie blokowali oni główne drogi dojazdowe do miasta Meksyk, protestując przeciwko rosnącym kosztom działalności, napadom i wymuszeniom ze strony grup przestępczych oraz - ich zdaniem - brakowi skutecznej reakcji władz na pogarszające się bezpieczeństwo na drogach.

Do bojkotu mundialu nawołują również związki nauczycielskie. Zapowiadają protesty, marsze i blokady w dniu inauguracji turnieju, domagając się podwyżek płac, poprawy warunków pracy oraz wycofania części reform emerytalnych i edukacyjnych.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum odniosła się już do zapowiedzi wysuwanych przez poszczególne grupy zawodowe, zapewniając, że rządzący będą dążyć do dialogu i spróbują wypracować porozumienie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy.

Meksyk - przytłaczająca skala zaginięć

Turniej wykorzystują również tzw. madres buscadoras - matki zaginionych osób. Planują zebrać się przed Stadionem Azteca, przed uroczystą inauguracją imprezy na tym obiekcie, by nagłośnić skalę problemu zaginięć w Meksyku.

Na tę okazję przygotowano również koszulki piłkarskie, gdzie zamiast numeru zawodnika widnieje liczba 133 tysięcy, mająca oznaczać liczbę zaginionych w Meksyku od 1952 roku.

Podczas tegorocznej manifestacji z okazji Dnia Matki pojawiły się transparenty o treści: "Meksyk - mistrz w zaginięciach", "Nie grajcie naszym bólem" i "Meksykańskie matki rozgrywają najtrudniejszy mecz - ten o sprawiedliwość".

Mistrzostwa Świata FIFA 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca-19 lipca i po raz pierwszy w historii zostaną zorganizowane wspólnie przez trzy państwa: Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę.

W Meksyku mecze zaplanowano w trzech miastach - stolicy kraju, Guadalajarze oraz Monterrey - co oznacza trzeci w historii udział tego państwa w roli gospodarza mundialu (po edycjach z 1970 i 1986 r.). Według meksykańskiego ministerstwa turystyki turniej może przyciągnąć do kraju nawet 5,5 mln turystów.