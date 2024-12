Przeszukania w biurach gruzińskich opozycyjnych partii były przeprowadzone w ramach śledztwa wszczętego z artykułu dotyczącego organizacji grupowej przemocy, udziału w niej lub nawoływania do przemocy - poinformowało MSW w Tbilisi.

W sprawie aresztowano siedem osób. Grozi im do dziewięciu lat pozbawienia wolności.

Prozachodnia prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili oświadczyła, że w kraju trwają represje. Premier Irakli Kobachidze uznał, że to nie represje, lecz "prewencja" i zarzucił opozycyjnym siłom wyposażanie uczestników antyrządowych protestów w materiały pirotechniczne.

Od 28 listopada w Tbilisi i innych miastach Gruzji dochodzi do antyrządowych wystąpień. Demonstrujący sprzeciwiają się polityce rządzącego ugrupowania Gruzińskie Marzenie, które tego dnia ogłosiło zawieszenie rozmów o wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej do 2028 roku.