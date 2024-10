Ponad tysiąc ofiar mpox w Afryce, epidemia może "wymknąć się spod kontroli"

Do tej pory około 1100 osób zmarło na mpox w Afryce – poinformowała agencja Unii Afrykańskiej ds. zdrowia. Organizacja ostrzega, że epidemia może "wymknąć się spod kontroli", jeśli nie zostaną podjęte żadne działania.

Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podały, że od stycznia w Afryce zarejestrowano łącznie 42 tysiące przypadków, a w zeszłym tygodniu po raz pierwszy zgłoszono zakażenie mpox w Zambii i Zimbabwe. Oznacza to, że w tym roku oficjalnie wykryto mpox w 18 spośród 55 afrykańskich krajów.

- Osiemnaście krajów to za dużo, nie możemy tak dalej postępować. Do tego tygodnia zgłoszono łącznie 1100 zgonów - powiedział Jean Kaseya, szef afrykańskich CDC. - Jeśli nie podejmiemy działań, ospa wymknie się spod kontroli - ostrzegł i po raz kolejny wezwał partnerów międzynarodowych do natychmiastowego uwolnienia środków obiecanych na walkę z epidemią.