UE znosi sankcje dla rosyjskiego oligarchy, Polska je zaostrza

Rosyjski oligarcha Wiaczesław Mosze Kantor, wykreślony w piątek z unijnej listy sankcyjnej, decyzją szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka został objęty w Polsce dodatkowymi sankcjami - poinformował w niedzielę minister do spraw UE Adam Szłapka. Kantor to miliarder, który posiada 20 procent udziałów Grupy Azoty, ale jego udziały są zamrożone.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak poinformował, że w sobotę (15 marca) podpisał decyzję "uznającą Mosze Kantora za osobę, której obecność jest niepożądana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

15 marca 2025 roku podpisałem decyzję uznającą Mosze Kantora za osobę, której obecność jest niepożądana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całość decyzji i uzasadnienia na stronie @MSWiA_GOV_PL https://t.co/1TfQBmZ2hx pic.twitter.com/1GYgweb0Wk — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) March 16, 2025 Rozwiń

Mosze Kantor, rosyjski oligarcha i miliarder posiadający 20 proc. udziałów w Grupie Azoty, został w piątek, wraz z trzema innymi osobami, decyzją ambasadorów państw członkowskich UE wykreślony z unijnej listy sankcyjnej.

26 krajów UE "ustąpiło wobec groźby Węgrów"

W niedzielę po południu poseł PiS Andrzej Śliwka napisał, że "Polska nie skorzystała z prawa weta wobec tej decyzji", dodając, że "do grona zwolenników resetu z Rosją, takich jak Sikorski, dołącza teraz Szłapka (minister ds. UE - red.)".

Rada Unii Europejskiej🇪🇺 jednomyślnie usunęła z listy sankcyjnej bliskiego współpracownika Putina🇷🇺, Wiaczesława Mosze Kantora, który posiada niemal 20% akcji strategicznej spółki chemicznej Grupa Azoty.



Kantor został dopuszczony do Azotów za czasów poprzedniego… https://t.co/DdEMLxg422 — Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) March 16, 2025 Rozwiń

Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 i TVN24 BiS w Brukseli wyjaśnił w odpowiedzi na wpis polityka, że "Kantor został wykreślony, bo taki warunek postawił Viktor Orban". "Węgry zażądały wykreślenia z czarnej listy 4 nazwisk w zamian za zgodę na przedłużenie o kolejnych 6 miesięcy sankcji na ponad 2 tys osób. Bez zgody Węgrów wszystkie te sankcje wygasłyby już w sobotę" - napisał dziennikarz. Dodał, że to Węgry groziły użyciem prawa weta i że "26 krajów UE ustąpiło wobec groźby Węgrów".

Do sprawy odniósł się minister ds. UE Adam Szłapka: "pomimo gigantycznego oporu i próby zablokowania ze strony Węgier udało się wypracować porozumienie w sprawie przedłużenia sankcji rosyjskich na prawie 2000 osób i ponad 500 firm. Ważny sukces Polskiej Prezydencji. Węgry zażądały wykreślenia z listy sankcyjnej Mosze Kantora, który decyzją Tomasza Siemoniaka został objęty sankcjami krajowymi" - napisał.

Pomimo gigantycznego oporu i próby zablokowania ze strony Węgier, udało się wypracować porozumienie w sprawie przedłużenia sankcji rosyjskich na prawie 2000 osób i ponad 500 firm. Wazny sukces Polskiej Prezydencji. Węgry zażądały wykreślenia z listy sankcyjnej Mosze Kantora,… — Adam Szłapka (@adamSzlapka) March 16, 2025 Rozwiń

Oświadczenie Grupy Azoty

Grupa Azoty poinformowała w niedzielę w oświadczeniu, że aktywa rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Mosze Kantora w wyniku nałożenia na niego przez Polskę sankcji nadal podlegają zamrożeniu.

W komunikacie przekazano, że Kantor posiada dokładnie 19,82 procent akcji i "nie jest beneficjentem rzeczywistym Spółki, nie jest jej właścicielem, a także jej nie kontroluje i nigdy wcześniej nie kontrolował". "Nałożenie sankcji na W. Kantora i wyżej wymienione podmioty z nim powiązane nie skutkuje jakimikolwiek sankcjami dla Grupy Azoty S.A." - dodano.

❗️ Przypominamy, że sankcje krajowe nałożone na Pana Wiaczesława Kantora w dniu 25 kwietnia 2022 roku, rozszerzone decyzją @MSWiA_GOV_PL z dnia 15 marca 2025 roku oraz sankcje na podmioty z nim powiązane, nadal obowiązują.



Pan Wiaczesław Kantor wraz z jego podmiotami zależnymi… pic.twitter.com/OleJ4bOLLp — Grupa Azoty (@Grupa_Azoty) March 16, 2025 Rozwiń

Mosze Kantor. Kim jest

Wiaczesław Mosze Kantor to rosyjski oligarcha powiązanym z reżimem Władimira Putina. Na polskiej liście sankcyjnej został umieszczony w kwietniu 2022 roku. Wtedy obejmowały go już sankcje unijne, dlatego został jedynie wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Sobotnie postanowienie szefa MSWiA zmienia podobny dokument podpisany w 2022 roku przez ministra Mariusza Błaszczaka. Wówczas również Kantor wpisany został przez Polskę do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. W nowym dokumencie czytamy, że wobec Kantora zastosowano także "zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych i zakaz ich udostępniania" oligarsze.

Sankcje unijne, które obejmują ponad dwa tysiące osób i podmiotów z Rosji, w tym Putina, są przedłużane co pół roku. Żeby jednak się tak stało, za każdym razem potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw członkowskich.

Sankcje wobec Kantora nadal stosują Wielka Brytania i Szwajcaria, na co zwrócił uwagę szef polskiego MSWiA w sobotniej decyzji. Oba kraje uzasadniają to jego bliskimi kontaktami z Putinem.

Wiaczesław Mosze Kantor i Władimir Putin podczas wizyty w fabryce nawozów firmy Acron należącej do Kantora (2016) Źródło: Mikhail Svetlov / Getty Images