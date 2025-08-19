Jest "głosem ludzi, którzy nie dadzą się uciszyć" - oto pierwsza reprezentantka Palestyny na Miss Universe

Izrael przeprowadza ataki w Strefie Gazy. Przesiedleni Palestyńczycy ryzykują życiem, by zdobyć jedzenie Źródło: Reuters

W listopadzie w Bangkoku odbędzie się 74. edycja konkursu Miss Universe. Jej organizatorzy zapowiedzieli właśnie, że wśród uczestniczek znajdzie się reprezentantka Palestyny. Będzie nią 27-letnia Nadeen Ayoub. "Organizacja Miss Universe z dumą wita delegatki z całego świata, świętując różnorodność, wymianę kulturową i wzmacnianie pozycji kobiet" - zaznaczono w oświadczeniu, którego treść cytuje portal CNN.

Nadeen Ayoub przedstawiono jako modelkę oraz "uznaną rzeczniczkę" Palestyny, której "wytrwałość i determinacja definiują" Miss Universe. Sama 27-latka zaznacza, że jest dumna z możliwości reprezentowania swojego narodu. "Wkraczam na scenę Miss Universe nie tylko z tytułem (Miss Palestyny), ale i z prawdą. W obliczu cierpień Palestyny - zwłaszcza w Strefie Gazy – jestem głosem ludzi, którzy nie dadzą się uciszyć" - pisze na Instagramie.

W dalszej części wpisu Ayoub przedstawiła się jako reprezentantkę wszystkich palestyńskich kobiet i dzieci, "których siłę świat musi zobaczyć". Podkreśliła jednocześnie, że naród Palestyny jest "czymś więcej niż naszym cierpieniem". "Jesteśmy oporem, nadzieją i sercem ojczyzny, która żyje poprzez nas" - napisała 27-latka. W mediach społecznościowych regularnie publikuje treści, które mają umacniać poczucie przynależności wśród Palestyńczyków.

Jak wskazuje CNN, Nadeen Ayoub zdobyła tytuł Miss Palestyny jeszcze w 2022 roku. Decyzja o zaproszeniu jej do udziału w konkursie Miss Universe zapadła w obliczu rosnącej krytyki działań Izraela i coraz głośniejszej dyskusji na temat państwowości Palestyny. Do jej uznania zobowiązały się w lipcu Francja, Australia, Kanada i Malta. Warunkową zapowiedź w tej sprawie złożyła też Wielka Brytania. Do uznania dojdzie, jeśli Izrael nie zgodzi się na zawieszenie broni w Strefie Gazy.