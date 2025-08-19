Logo strona główna
Świat

Jest "głosem ludzi, którzy nie dadzą się uciszyć" - oto pierwsza reprezentantka Palestyny na Miss Universe

Po raz pierwszy w historii Palestyńczycy będą mieć swoją reprezentantkę w konkursie Miss Universe. Zostanie nią Nadeen Ayoub. 27-latka chce stanąć na scenie w Bangkoku dla wszystkich Palestynek, "których siłę musi zobaczyć świat".  

Nadeen Ayoub przedstawiono jako modelkę oraz "uznaną rzeczniczkę" Palestyny, której "wytrwałość i determinacja definiują" Miss Universe. Sama 27-latka zaznacza, że jest dumna z możliwości reprezentowania swojego narodu. "Wkraczam na scenę Miss Universe nie tylko z tytułem (Miss Palestyny), ale i z prawdą. W obliczu cierpień Palestyny - zwłaszcza w Strefie Gazy – jestem głosem ludzi, którzy nie dadzą się uciszyć" - pisze na Instagramie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Byłam pierwsza w moim otoczeniu. Czułam, że coś zmieniam"

Miłka Fijałkowska

Będzie reprezentować Palestynę na Miss Universe. Kim jest Nadeen Ayoub

Nadeen Ayoub przedstawiono jako modelkę oraz "uznaną rzeczniczkę" sprawy palestyńskiej, której "wytrwałość i determinacja definiują" konkurs Miss Universe. Sama 27-latka zaznacza, że jest dumna z możliwości reprezentowania swojego narodu. "Wkraczam na scenę Miss Universe nie tylko z tytułem (Miss Palestyny), ale i z prawdą. W obliczu cierpień Palestyny - zwłaszcza w Strefie Gazy - jestem głosem ludzi, którzy nie dadzą się uciszyć" - pisze na Instagramie.

W dalszej części wpisu Ayoub przedstawiła się jako reprezentantkę wszystkich palestyńskich kobiet i dzieci, "których siłę świat musi zobaczyć". Podkreśliła jednocześnie, że naród Palestyny jest "czymś więcej niż naszym cierpieniem". "Jesteśmy oporem, nadzieją i sercem ojczyzny, która żyje poprzez nas" - napisała 27-latka. W mediach społecznościowych regularnie publikuje treści, które mają umacniać poczucie przynależności wśród Palestyńczyków.

Jak wskazuje CNN, Nadeen Ayoub zdobyła tytuł Miss Palestyny jeszcze w 2022 roku. Decyzja o zaproszeniu jej do udziału w konkursie Miss Universe zapadła w obliczu rosnącej krytyki działań Izraela i coraz głośniejszej dyskusji na temat państwowości Palestyny. Do jej uznania zobowiązały się w lipcu Francja, Australia, Kanada i Malta. Warunkową zapowiedź w tej sprawie złożyła też Wielka Brytania. Do uznania dojdzie, jeśli Izrael nie zgodzi się na zawieszenie broni w Strefie Gazy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: jdw//am

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cabel News Network All Rights Reserved/Nadeen Ayoub/Instagram

Autonomia PalestyńskaKonflikty wojskowe IzraelaStrefa Gazy
