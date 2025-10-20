Minister sprawiedliwości Francji: zawiedliśmy

Po co złodziejom łup z Luwru? Dwie hipotezy Źródło: TVN24, Reuters

- Pewne jest, że zawiedliśmy i stworzyliśmy fatalny wizerunek Francji - przyznał minister sprawiedliwości w radiu France Inter. Zadeklarował, że złodzieje zostaną aresztowani.

- W Paryżu jest wiele muzeów, we Francji jest wiele muzeów, a w tych muzeach są bezcenne skarby – podkreślił Geralt Darmanin. Pytany o zabezpieczenia stwierdził, że "można się nad nimi zastanawiać", ale "nie da się całkowicie zabezpieczyć" wszystkiego.

Celem złodziei, którzy włamali się do Luwru w niedzielę rano, była kolekcja składająca się z 23 przedmiotów, obejmująca klejnoty władców Francji. Ukradli osiem sztuk biżuterii.

Co skradziono z Luwru? Tiara cesarzowej Eugenii Źródło: louvre.fr Szmaragdowy naszyjnik i kolczyki z zestawu Marii Luizy Źródło: louvre.fr Naszyjnik z zestawu biżuterii z szafirami królowej Marii Amelii i królowej Hortensji Źródło: louvre.fr Broszka w kształcie kokardy cesarzowej Eugenii Źródło: louvre.fr Tiara z zestawu biżuterii królowej Marii Amelii i królowej Hortensji Źródło: louvre.fr Kolczyk z zestawu biżuterii z szafirami królowej Marii Amelii i królowej Hortensji Źródło: louvre.fr Broszka znana jako relikwiarzowa Źródło: louvre.fr

Akcja w Luwrze. "Siedem minut"

Jak informowały wcześniej francuskie media, złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce. Dostali się do Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny.

"Le Parisien" napisał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Sprawcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Cała operacja zajęła im - według francuskiego MSW - siedem minut.

Luwr otwarty po kradzieży

W poniedziałek rano dziennikarz TVN24 Konrad Borusiewicz, przebywający w Paryżu, przekazał, że turyści mogą ponownie odwiedzać Luwr.

