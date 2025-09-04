Ofiara przemocy uratowana w sklepie. Wykonała dyskretny gest

Ofiary przemocy mają swój znak. To dłoń zaciskająca się w pięść Źródło: Maria Mikołajewska/Fakty TVN

Departament Policji w Alhambrze informuje o sytuacji, do której doszło pod koniec sierpnia. Funkcjonariusze zostali wezwani do sklepu sieci 7-Eleven przez jednego z klientów. Ktoś zauważył kobietę, która wykonywała za plecami gesty mogące wskazywać na to, że jest ofiarą przemocy domowej, i zadzwonił pod numer 911.

Mężczyzna był poszukiwany

Gdy para była przesłuchiwana przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy, mężczyzna, zidentyfikowany jako John Palombi, próbował uciec, jednak nieskutecznie. Dalsze śledztwo wykazało, że istnieje prawdopodobieństwo przemocy domowej. 38-latek został zatrzymany i osadzony w areszcie, a jak udało się ustalić służbom, już wcześniej wydano wobec niego nakaz aresztowania.

Jak informuje ABC News, funkcjonariusze nie przekazali, jaki gest został wykonany przez kobietę w sklepie, jednak ktoś "zauważył, co robi".

Dyskretny znak "POMÓŻ MI"

Międzynarodowym, dyskretnym gestem, by wezwać pomoc ofierze przemocy, jest pokazanie otwartej dłoni z kciukiem, wokół którego zaciska się pięść.

Sygnał o pomoc Źródło: Canadian Women's Foundation

To sygnał, że ktoś potrzebuje wsparcia, ale przebywając obok agresora nie może powiedzieć tego na głos. Niekoniecznie musi to oznaczać, że należy wzywać służby, ale jest wskazówką, że osoba może znajdować się w niebezpieczeństwie i może potrzebować choćby odciągnięcia od osoby, z którą przebywa.

Ten gest już nieraz pomógł

Kampanię "Sygnał dla pomocy" zapoczątkowała w 2020 roku kanadyjska Fundacja Kobiet, organizacja non-profit koncentrująca się na sprawiedliwości płciowej i równości.

Incydent w Alhambrze w Kalifornii to najnowszy przypadek użycia gestu wezwania pomocy w ostatnich latach. W 2021 roku 16-letnia dziewczyna, która zaginęła kilka dni wcześniej, została uratowana po tym, jak za pomocą gestów zasygnalizowała innemu kierowcy, że jest w niebezpieczeństwie. W 2022 roku mężczyzna z Tennessee został oskarżony o porwanie i napaść domową po tym, jak jego była dziewczyna użyła tego sygnału, aby powiadomić personel stacji benzynowej.

W lutym tego roku głośna była sprawa 38-letniej Polki, która była latami przetrzymywana przez swojego włoskiego partnera w piwnicy w Rzymie. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem maltretowania, a kobieta uratowała się, ponieważ wykonała międzynarodowy znak prośby o pomoc - podała komenda policji w stolicy Włoch.

