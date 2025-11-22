Logo strona główna
Świat

Międzynarodowy nakaz aresztowania byłej premier

Betssy Chavez
W czasie antyrządowego protestu w Limie w Peru doszło do starć z policją
Źródło: Reuters
Peruwiański Sąd Najwyższy zarządził zatrzymanie i pięciomiesięczny areszt tymczasowy byłej premier tego kraju Betssy Chavez, która obecnie przebywa w rezydencji ambasadora Meksyku.

Jest krajowy i międzynarodowy nakaz aresztowania byłej premier Peru Betssy Chavez. Sędzia Juan Carlos Checkley stwierdził, że ryzyko ucieczki z kraju jest "oczywiste".

Według peruwiańskiego wymiaru sprawiedliwości Betssy Chavez miała uczestniczyć w nieudanej próbie zamachu stanu, na czele którego stał były prezydent kraju Pedro Castillo. Prokuratura domaga się dla niej 25 lat więzienia. Wcześniej 36-letnia była premier została zwolniona z aresztu za kaucją. Były prezydent przebywa w nim od grudnia 2022 roku.

Betssy Chavez
Betssy Chavez
Źródło: Paolo Aguilar/EPA/PAP

Peru zrywa stosunki dyplomatyczne z Meksykiem

7 grudnia 2022 roku Castillo, który nie krył radykalnych, lewicowych poglądów, ogłosił w orędziu telewizyjnym decyzję o rozwiązaniu parlamentu, który miał tego dnia głosować nad wnioskiem o pozbawienie go urzędu w związku z zarzutami o korupcję.

"Akt wrogości". Peru zrywa stosunki z Meksykiem
Parlament ostatecznie odsunął prezydenta od władzy, a następnie Castillo został aresztowany, gdy jechał z rodziną do meksykańskiej ambasady w Limie. Jego żona i dzieci przebywają obecnie w Meksyku.

Wyjechać do Meksyku zamierzała też Chavez. Na początku tego miesiąca meksykańskie władze udzieliły jej azylu, co władze w Limie oceniły jako "ingerencję w swoje sprawy wewnętrzne" i zdecydowały o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Meksykiem.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paolo Aguilar/EPA/PAP

TAGI:
PeruMeksyk
